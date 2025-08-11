Twitter
तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही Air India फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, कांग्रेस सांसद ने साझा की जानकारी तो एयर इंडिया ने दिया ऐसा जवाब

Thiruvananthapuram to Delhi Flight: तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की खराब मौसम के कारण चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिग कराई गई. इस फ्लाइट में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत 5 सांसद थे. लैंडिंग के बाद सांसद वेणुगोपाल ने घटना को एक बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बचने की बात कही है.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 11, 2025, 09:31 AM IST

तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही Air India फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, कांग्रेस सांसद ने साझा की जानकारी तो एयर इंडिया ने दिया ऐसा जवाब

Air India Flight Emergency Landing

Thiruvananthapuram to Delhi Flight: तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिग कराई गई. बताया जा रहा है कि, फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिग तकनीकी खराबी और खराब मौसम के कारण की गई. इस फ्लाइट में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद थे. लैंडिंग के बाद सांसद वेणुगोपाल ने घटना को एक बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बचने की बात कही है. खबरों के मुताबिक, एयरबस ए320 विमान द्वारा संचालित उड़ान संख्या एआई2455 फ्लाइट करीब दो घंटे तक हवा में रही.

विमान में मौजूद थे 5 सांसद

तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही इस फ्लाइट ने रात 8 बजे के बाद उड़ान भरी जिसके बाद इसे करीब साढ़े दस बजे चेन्नई में इमरजेंसी लैंड कराया गया है. इस फ्लाइट में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल समेत 4 अन्य सांसद कोडिक्कुनिल सुरेश, अडूर प्रकाश, के. राधाकृष्णन और रॉबर्ट ब्रूस दिल्ली जा रहे थे. घटना के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बाल-बाल बचने जैसा बताया है.

केसी वेणुगोपाल बताया घटना का खौफनाक हाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केसी वेणुगोपाल ने लिखा, "तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2455 में, मैं कई  सांसद और सैकड़ों यात्री मौजूद थे, हम सभी हादसे के बहुत करीब पहुंच गए थे. उड़ान पहले देरी से शुरू हुई. उड़ान भरने के बाद तेज झटके लगे, करीब एक घंटे बाद कैप्टन ने बताया कि फ्लाइट में सिग्नल की खराबी है और इसे चेन्नई डायवर्ट किया जा रहा है. दो घंटे तक चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट को उतारा गया. फ्लाइट उतरने की कोशिश में एक डरावना पल सामने आया,

जब पता चला कि रनवे पर दूसरा विमान था. कैप्टन ने तुरंत विमान को ऊपर उठाया, दूसरी कोशिश में फ्लाइट सुरक्षित उतारी गई. हम पायलट की सूझबूझ और किस्मत से बच गए. यात्रियों की सुरक्षा किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती है." उन्होंने आगे कहा कि, मैं DGCA और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से आग्रह करता हूं इस घटना की जांच कर, जिम्मेदारी तय करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी गलती फिर दोबारा कभी न हो.''

 

एयर इंडिया ने दिया जवाब

सांसद केसी वेणुगोपाल की पोस्ट पर एयर इंडिया ने जवाब दिया और लिखा, "हम स्पष्ट करना चाहते हैं चेन्नई की ओर फ्लाइट डायवर्ट करने का फैसला सावधानी के लिए लिया गया था. विमान में तकनीकी समस्या और खराब मौसम की स्थिति के कारण ऐसा फैसला लिया गया. चेन्नई एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग की कोशिश के दौरान चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने गो-अराउंड का निर्देश दिया था. यह किसी दूसरे विमान के रनवे पर होने की वजह से नहीं था."

