दिवाली और छठ पर भीड़ की चलते बड़ा हादसा, मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से 3 यात्री गिरे, 2 की मौत

त्योहारों पर भारी भीड़ के चलते एक ट्रेन एक्सीडेंट की खबर सामने आ रही है. दरअसल मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो लोगों की मौत हो गई हैं.

दिवाली और छठ के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. इसी भीड़ के चलते मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में बड़ा हादसा हो गया. ये हादसा नासिक रोड स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुआ है. इस हादसे में तीन यात्री ट्रेन से गिर गए, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति इस हादसे में गंभीर रुप से घायल हैं. हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यात्री त्योहार मनाने के लिए कहां जा रहे थे.

जांच में जुटी पुलिस

हो सकता है ये लोग त्योहार मनाने या फिर मतदान में शामिल होने बिहार जा रहे हो. इसके बारे में जांच चल रही है. सूचना मिलते ही नासिक रोड पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लिया. पुलिस के अनुसार, यह हादसा भुसावल जाने वाली पटरी के किलोमीटर 190/1 और 190/3 के बीच हुआ. दोनों मृतक युवकों की उम्र 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है. वहीं तीसरे यात्री को गंभीर हालत में जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खबरों के मुताबिक फिलहाल मरने वाले यात्रियों की पहचान नहीं हो सकी है.

सामान के जरिए यात्रियों की पहचान करने की कोशिश

पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि भीड़भाड़ के कारण यात्री ट्रेन से गिर गए. गौरतलब है कि दिवाली और छठ के मौके पर उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. अधिकारियों के अनुसार, यह भी जांच की जा रही है कि क्या यात्री अपने गांव त्योहार मनाने जा रहे थे या फिर बिहार चुनाव में मतदान के लिए सफर कर रहे थे, बताया जा रहा है कि ये यात्री जनरल बोगी में सफर कर रहे थे. यात्रियो का सामान बरामद किया गया है जिनसे यात्रियों की पहचान की जा रही हैं.

