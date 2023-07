Train Accident: बिहार के रोहतास में मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों का संचालन प्रभावित

डीएनए हिंदी: बिहार में ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय-गया रेल मार्ग पर ट्रेन हादसा हुआ है. यहां रोहतास जिले में बुधवार सुबह कुम्हऊ रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह एक मालगाड़ी के करीब 20 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिस वजह से यह रेल मार्ग प्रभावित हुआ है. इस समय इस रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है. हालांकि गनीमत की बात यह है कि मालागाड़ी पटरी से उतरने की वजह से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल के डीडीयू-गया ग्रैंड कॉर्ड रेलखंड के कुम्हऊ स्टेशन पर बुधवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे एक मालगाड़ी की 20 बोगियां पटरी से उतर गईं. इस दुर्घटना के कारण के तीनों लाइन अप, डाउन एवं रिवर्सल बाधित हो गई है, जिससे इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है.

हादसे के कारण कई पैसेंजर गाड़ियां डीडीयू जंक्शन सहित अन्य स्टेशनों पर खड़ी हैं. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मंडल व मुख्यालय से अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर शीघ्र ही पहुंच रही है. दुर्घटना की वजह से पटरियां उखड़ गई हैं. मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि ट्रेन हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

Chandauli, Uttar Pradesh | 20 coaches of a goods train derailed on the DDU-Gaya rail route, at around 6:30am near Kumau station (Rohtas district of Bihar) of DDU-Gaya rail route. Operations on Gaya-DDU rail section of Howrah - New Delhi rail route stalled: Indian Railway DRM DDU pic.twitter.com/DESVTdjkxq