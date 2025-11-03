जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 50 वाहनों को मारी टक्कर 10 की मौत, कई गंभीर

जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार को एक बेकाबू डंपर ने लगभग 50 वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं.

Jaipur Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर सोमवार सुबह एक भयावह सड़क हादसे का गवाह बनी. हरमाड़ा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर अचानक बेकाबू होकर दर्जनों वाहनों से जा भिड़ा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके बाद चालक उसे नियंत्रित नहीं कर सका और उसने एक के बाद एक करीब 40 चारपहिया व दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी.

कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त

हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़क पर कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और वहां अफरातफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है.

चालक को हिरासत में लिया गया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. डंपर चालक को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों के नि:शुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं. जयपुरवासियों के लिए यह सोमवार का दिन एक काला अध्याय बन गया, जिसने सड़क सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

