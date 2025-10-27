FacebookTwitterYoutubeInstagram
छठ पूजा पर दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक अलर्ट: प्रशासन ने जारी किए एडवाइजरी, इन मार्गों पर जाम की आशंका

Labh Panchami 2025: आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

Delhi Weather: छठ पूजा के दिन भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI

Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Chhath Puja 2025: वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

Delhi Traffic Advisory: छठ पूजा के मौके पर यातायात अधिक से अधिक सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए दिल्ली समेत नोएडा प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. पुलिस ने लोगों से सलाह दी है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें.

राजा राम

Updated : Oct 27, 2025, 08:58 AM IST

Delhi Traffic Advisory: बिहार समेत दिल्ली-एनसीआर में छठ पूजा की धूम मची हुई है. दिल्ली में बने तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना के कारण राजधानी में सड़क यातायात प्रभावित होने की चेतावनी दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों से बचने की सलाह दी है और कुछ प्रमुख रास्तों को डायवर्ट किया गया है. इस दौरान लोगों को सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो का उपयोग करने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी गई है. 

28 अक्टूबर सुबह तक के लिए यातायात एडवाइजरी

छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर की सड़कें श्रद्धालुओं और ट्रैफिक की वजह से बेहद व्यस्त हो गई हैं. सोमवार शाम को संध्या अर्घ्य के लिए हजारों की संख्या में लोग घाटों पर पहुंचेंगे, जिससे कई इलाकों में जाम की संभावना बढ़ गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 27 अक्टूबर दोपहर से 28 अक्टूबर सुबह तक के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है. 

सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें

पूर्वी, मध्य/उत्तर, दक्षिण/दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम/बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के प्रमुख तालाबों के पास भारी भीड़ की संभावना जताई गई है. एमबी रोड, कालिंदी कुंज खादर रोड, आगरा कैनाल रोड, रोड नंबर 13, भजनपुरा, गांधी नगर और खजूरी खास इलाके में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. पुलिस ने लोगों से सलाह दी है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें और सड़क किनारे पार्किंग से बचें. किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में भी ट्रैफिक एडवाइजरी

नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.  यमुना (कालिंदी कुंज), हिंडन नदी पुल, कुलेशरा, चोटपुर, बहलोपुर सेक्टर-63 और नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21 ए पर छठ पूजा का आयोजन होगा. इस दौरान भारी और हल्के मालवाहक वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा. ग्रेटर नोएडा और कालिंदी कुंज से गुजरने वाले लोगों को खासतौर पर सावधान रहने की सलाह दी गई है. नोएडा पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9971009001 भी जारी किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके. इस छठ पूजा के मौके पर ट्रैफिक नियंत्रण और डायवर्ट योजना यह सुनिश्चित करती है कि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से घाटों तक पहुंच सकें और सड़क यातायात अधिक से अधिक सुचारू रहे. पुलिस और प्रशासन की तैयारी, त्योहार की भीड़ को नियंत्रित करने और जनता को राहत देने में अहम भूमिका निभा रही है. 

