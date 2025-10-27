छठ पूजा पर दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक अलर्ट: प्रशासन ने जारी किए एडवाइजरी, इन मार्गों पर जाम की आशंका

Delhi Traffic Advisory: छठ पूजा के मौके पर यातायात अधिक से अधिक सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए दिल्ली समेत नोएडा प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. पुलिस ने लोगों से सलाह दी है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें.

Delhi Traffic Advisory: बिहार समेत दिल्ली-एनसीआर में छठ पूजा की धूम मची हुई है. दिल्ली में बने तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना के कारण राजधानी में सड़क यातायात प्रभावित होने की चेतावनी दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों से बचने की सलाह दी है और कुछ प्रमुख रास्तों को डायवर्ट किया गया है. इस दौरान लोगों को सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो का उपयोग करने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी गई है.

28 अक्टूबर सुबह तक के लिए यातायात एडवाइजरी

छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर की सड़कें श्रद्धालुओं और ट्रैफिक की वजह से बेहद व्यस्त हो गई हैं. सोमवार शाम को संध्या अर्घ्य के लिए हजारों की संख्या में लोग घाटों पर पहुंचेंगे, जिससे कई इलाकों में जाम की संभावना बढ़ गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 27 अक्टूबर दोपहर से 28 अक्टूबर सुबह तक के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है.

सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें

पूर्वी, मध्य/उत्तर, दक्षिण/दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम/बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के प्रमुख तालाबों के पास भारी भीड़ की संभावना जताई गई है. एमबी रोड, कालिंदी कुंज खादर रोड, आगरा कैनाल रोड, रोड नंबर 13, भजनपुरा, गांधी नगर और खजूरी खास इलाके में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. पुलिस ने लोगों से सलाह दी है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें और सड़क किनारे पार्किंग से बचें. किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें.

TRAFFIC ADVISORY



In connection with Chhath Puja 2025 to be celebrated across Delhi from 27th October afternoon to 28th October morning, special traffic arrangements will be in place.



📍 Heavy congestion expected near major ponds in Eastern, Central/North, South/South-East,… pic.twitter.com/PrxtJWMh8G — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 26, 2025

नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में भी ट्रैफिक एडवाइजरी

नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. यमुना (कालिंदी कुंज), हिंडन नदी पुल, कुलेशरा, चोटपुर, बहलोपुर सेक्टर-63 और नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21 ए पर छठ पूजा का आयोजन होगा. इस दौरान भारी और हल्के मालवाहक वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा. ग्रेटर नोएडा और कालिंदी कुंज से गुजरने वाले लोगों को खासतौर पर सावधान रहने की सलाह दी गई है. नोएडा पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9971009001 भी जारी किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके. इस छठ पूजा के मौके पर ट्रैफिक नियंत्रण और डायवर्ट योजना यह सुनिश्चित करती है कि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से घाटों तक पहुंच सकें और सड़क यातायात अधिक से अधिक सुचारू रहे. पुलिस और प्रशासन की तैयारी, त्योहार की भीड़ को नियंत्रित करने और जनता को राहत देने में अहम भूमिका निभा रही है.

