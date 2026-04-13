Traffic Alert! नोएडा जाने का प्लान कर दें कैंसिल, बहुत ज़रूरी हो तो इस रूट का करें इस्तेमाल

उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है. इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है. प्रदर्शन के बीच चलते नोएडा आने वाले कई रास्तों पर जाम लगा हुआ है.

अगर आप घूमने या किसी काम से 13 अप्रैल, 2026 को नोएडा जाने का प्लान कर रहे हैं तो ठहर जाएं. नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शन हिंसक हो गए. कई इलाकों से आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की खबरें आईं. इस प्रदर्शन के चलते नोएडा आने वाले कई रास्तों पर जाम लगा हुआ है. नोएडा आने वाली गाड़ियों को डायवर्ट किया जा रहा है.

नोएडा के किन रास्तों पर लगा है जाम?

नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक अलर्ट पोस्ट किया गया है. इसके मुताबिक, चिल्ला बॉर्डर, सेक्टर 62, परी चौक, आदि इलाकों में यातायात प्रभावित है. नागरिकों की सुविधा के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. नंबर है- 9971009001.

यातायात अलर्ट/डायवर्जन

चिल्ला बॉर्डर की और जाने वाले यातायात को लगातार DND टॉल की और यातायात का डायवर्जन कर संचालन किया जा रहा है।

यातायात हेल्पलाइन नं–9971009001 pic.twitter.com/asS3kouFHH — Noida Traffic Police (@Noidatraffic) April 13, 2026

एमर्जेंसी में किस रूट से आएं नोएडा?

अगर आपके लिए नोएडा तक आना ज़रूरी है तो आप मेट्रो से नोएडा आ सकते हैं. हालांकि, कुछ मेट्रो स्टेशंस जैसे सेक्टर 59, सेक्टर 62, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आदि के नीचे जाम की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में नोएडा आने की योजना बनाने से पहले ये चेक कर लें कि जहां आपको जाना है, वहां ट्रैफिक की स्थिति कैसी है. इसके लिए आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नोएडा में क्यों चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था?

नोएडा में श्रमिक अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वेतन बढ़ाने के साथ-साथ श्रमिकों की मांग है कि उनके लिए सुरक्षित वर्क स्पेस और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए. श्रमिकों का प्रदर्शन 13 अप्रैल को हिंसक हो गया. मदरसन कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ की. श्रमिकों ने नोएडा आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया है.

DM ने किया ओवरटाइम के लिए डबल पे का ऐलान

नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने 13 अप्रैल को ऐलान किया है कि जिला प्रशासन की तरफ से औद्योगिक ईकाइयों को निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए डबल पे किया जाएगा. वहीं, उन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया जाना ज़रूरी होगा. वीकली ऑफ पर काम करने पर कर्मचारियों को डबल पे दिया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि कंपनियों के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो हर महीने की 10 तारीख से पहले कर्मचारियों की सैलरी रिलीज़ कर दें. उन्होंने कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए, जहां फोन करके श्रमिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं- 01202978231, 01202978232, 01202978862, 01202978702.

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