नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली और नोएडा में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, लेकिन इस दौरान यातायात की समस्या से बचने के लिए पुलिस ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए साल की रात को सड़कों पर बढ़े हुए यातायात के मद्देनजर दिल्ली और नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था को लेकर पहले ही योजना बना ली है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की दिशा-निर्देश

दिल्ली पुलिस ने प्रमुख क्षेत्रों जैसे मंडी हाउस, बंगाली मार्केट और कनॉट प्लेस में यातायात की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए विशेष पुलिस कर्मियों की तैनाती की है. इन क्षेत्रों में केवल वे वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास वैध पास होंगे. कनॉट प्लेस के आंतरिक और बाहरी सर्किल में वाहनों की आवाजाही को भी सीमित किया जाएगा. पार्किंग की व्यवस्था भी सीमित होगी और कुछ स्थानों पर पार्किंग के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं. जिसमें गोले डाकखाना, पटेल चौक और मंडी हाउस शामिल है.

20,000 पुलिसकर्मियों को तैनाती

Traffic Advisory



Special traffic arrangements have been made in Connaught Place and India Gate areas for the New Year Eve celebrations.



Kindly follow the advisory#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/GKEfcsa3p3