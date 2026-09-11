NDA में साथ, बंगाल में अलग! निकाय चुनाव में BJP ने क्यों दिखाया TMC बागी सांसदों को बाहर का रास्ता, क्या है भाजपा का प्लान?

पश्चिम बंगाल में बीजेपी आगामी निकाय चुनाव अकेली लड़ेगी. टीएमसी के बागी सांसदों वाली NCPI पार्टी से भी बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी. राज्य चुनाव आयोग ने दिसंबर में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं. आइए जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है?

पश्चिम बंगाल में BJP आगामी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी

बीजेपी चुनाव में NCPI से भी गंठबंधन नहीं करेगी

बंगाल में दिसंबर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं

आइए जानते हैं कि BJP का प्लान क्या है?

पश्चिम बंगाल में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है. भाजपा कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव अकेले लड़ेगी. पार्टी किसी भी सहयोगी दल से गठबंध नहीं करेगी. आगामी निकाय चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के बागी सांसदों से भी दूरी बनाने का फैसला किया है, जबिक TMC के बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) भी शामिल हुए हैं और NCPI का दावा है कि वह NDA का हिस्सा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा का प्लान क्या है?

TMC बागी सांसदों को क्या दिखाया बाहर का रास्ता?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंगाल बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल में कार्यकर्ताओं ने TMC के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया है. इस राजनीतिक टकराव में कई कार्यकर्ताओं की जान भी गई है. ऐसे में TMC के पूर्व नेताओं के साथ अचानक चुनावी गठबंधन करने से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है.

इंडियन एक्सप्रेस ने पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के हवाले से कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी के साथ गठबंधन का मतलब यह नहीं है कि राज्य के हर चुनाव में भी उसके साथ समझौता किया जाए. बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और जीत हासिल करेगी.

विधानसभा चुनाव की जीत से बढ़ा आत्मविश्वास

बीजेपी का यह फैसला राज्य विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी के बढ़े आत्मविश्वास के बीच आया है. पार्टी अब कोलकाता और हावड़ा जैसे महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन को नगर निकाय चुनावों में दोहराने की कोशिश कर रही है. बीजेपी कोलकाता नगर निगम की सभी 209 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही है.

परिसीमन के बाद बदलेंगे सियासी हालात

इन चुनावों में परिसीमन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है. प्रस्तावित बदलाव के तहत कोलकाता नगर निगम में वार्डों की संख्या 144 से बढ़कर 209 और हावड़ा में 50 से बढ़कर 68 होने की बात सामने आई है.

कोलकाता में परिसीमन का उद्देश्य अलग-अलग वार्डों में मतदाताओं की संख्या की असमानता कम करना बताया जा रहा है। प्रशासन हर वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग 15 से 16 हजार के बीच रखने पर विचार कर रहा है.

निकाय चुनाव को लेकर क्या BJP प्लान?

निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देगी. भाजपा सड़क, जल निकासी, कचरा प्रबंधन, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और शहरी बुनियादी ढांचे को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है. कोलकाता चुनाव की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को दी गई है, जबकि हावड़ा की चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा को सौंपी गई है.

कब होंगे निकाय चुनाव?

राज्य चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि कोलकाता और हावड़ा समेत राज्य के नगर निकाय चुनाव 7 दिसंबर तक पूरे कराए जा सकते हैं. चुनाव आयोग ने संबंधित प्रशासन को इस महीने के के दूसरे सप्ताह तक नए वार्डों के परिसीमन का अंतिम प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. वहीं आरक्षण से जुड़े ड्राफ्ट भी इस महीने में जारी किए जाने की संभावना है.

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