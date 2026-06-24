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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम: महाराष्ट्र से ओडिशा तक झमाझम बारिश, अगले 14 घंटों में दिल्ली-NCR समेत 18 राज्यों में IMD का अलर्ट

दक्षिण पश्चिमी इलाकों में मानसून सक्रिय हो गया है. ऐसे में यहां भारी बारिश की संभावना है. महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा तक में झमाझम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 18 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 24, 2026, 07:47 AM IST

आज का मौसम: महाराष्ट्र से ओडिशा तक झमाझम बारिश, अगले 14 घंटों में दिल्ली-NCR समेत 18 राज्यों में IMD का अलर्ट

महाराष्ट्र से ओडिशा तक झमाझम बारिश, 

(Credit Image AI)

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.IMD ने देश के इन 18 राज्यों में जारी किया आंधी बारिश का अलर्ट
.दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल
.मानसून सक्रिय होने से मिल सकती है बड़ी राहत
.बिहार से लेकर यूपी के कई जिलों में गर्मी और हिटवेव का प्रकोप जारी

पिछले कई हफ्तों से तपती गर्मी और लू से राहत पाने के लिए मानसून की तरफ देख रहे लोगों की इच्छा जल्द ही पूरी होने वलाी है. इसकी वजह दक्षिण पश्चिमी में मानसून के एक्टिव मोड में आने की उम्मीद है. इसका असर महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, तेलांगना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां अगले कुछ ही घंटों में यहां 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के साथ आईएमडी ने झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है. आइए इसमें जानते हैं दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल...

इन 18 राज्यों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आज पश्चिमी दक्षिण में मानसून एक्टिव हो सकता है. मानसून में हलचल से एक या दो नहीं, 18 राज्यों में आंधी और बारिश का अनुमान है. इनमें यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है. हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लोगों को गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है. 

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर में दिन के दूसरे पहर में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इसमें तेज आंधी के साथ ही बारिश की संभावना है. हालांकि बारिश हल्की हो सकती है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत जरूर दिला सकती है. इससे तापमान में गिरावट होगी, जिससे लोगों को कुछ समय के लिए ही सही चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी. 

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, यूपी से लेकर बिहार तक के कई जिलों में आज आंधी बारिश की पूरी संभावना है, तो कुछ जिलों में सूखा और गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. ऐसे में यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरगर, प्रयागराज से लेकर मथुरा, आगरा, कानपुर, हरदोई, रायबरेली, पीलीभीत और आजमगढ़ में आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश आने की संभावना है. यहां आंधी की रफ्तार 90 किलोकीटर प्रति घंटा रह सकती है. वहीं बिहार के पटना से लेकर सिवान, भोजपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, सारसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल और बेगुसराय में बारिश् की संभावना है. 

राजस्थान और मध्यप्रदेश में बारिश का अलर्ट

राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर उदयपुर, भरतपुर, माधोपुर, बूंदी से लेकर भीलवाड़ा, पाली और सीकर तक में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यहां आंधी तूफान के साथ ही बारिश की संभावना बनी हुई है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं मध्यप्रदेश में भोपाल से लेकर उज्जैन, कटनी, धार, श्योपुर, मुरैना, अशोक नगर, नर्मदापुरम में दिन में के तीसरे पहर में भारी हो सकती है. 

ओडिशा और तमिलनाडु में मानसून सक्रिय

देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित ओडिशा और तमिलनाडु में आंधी के साथ ही अच्छी खासी बारिश की संभावना है. इसकी वजह यां मानसून को सक्रिय होना है. इसके प्रभाव से ओडिशा के दर्जनों जिलों में आज झमाझम बारिश की उम्मीद है. यहां आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है. ओडिशा के कोरपुट से लेकर गजपति, रायगड़ा, कटक और नयागढ़ में भारी बारिश की संभवना है. वहीं 23 जून को ओडिशा के 30 से भी ज्यादा राज्यों में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है. वहीं तमिलनाडु में अगले दो दिनों में मध्यम और भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने 25 जून से तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और रानीपेट जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है.

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