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आज का मौसम: हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के 12 राज्यों में IMD का अलर्ट, 80 की स्पीड से हवाओं के साथ पड़ेगी बारिश

हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के 12 राज्यों में IMD का अलर्ट, 80 की स्पीड से हवाओं के साथ पड़ेगी बारिश

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम: हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के 12 राज्यों में IMD का अलर्ट, 80 की स्पीड से हवाओं के साथ पड़ेगी बारिश

मौसम में लगातार बदलाव के बीच आज 12 राज्यों में 80 की स्पीड से हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. इन राज्यों में बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है. 

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Nitin Sharma

Updated : Jun 22, 2026, 07:47 AM IST

आज का मौसम: हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के 12 राज्यों में IMD का अलर्ट, 80 की स्पीड से हवाओं के साथ पड़ेगी बारिश

आज का मौसम: हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के 12 राज्यों में IMD का अलर्ट

(Credit Image AI)

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.इन 12 राज्यों में आंधी के साथ बारिश का अनुमान, आईएमडी का अलर्ट जारी
.हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के जिलों में बारिश की संभावना
.मानसून की देरी और अटकाव से गर्मी और हिटवेव झेल रहे लोग
.कुछ राज्यों में बारिश के बाद मिल सकती है राहत

मानसून की देरी की वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में लोगों को गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को लंबे समय से बारिश का इंतजार है, ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार, अगले 15 से 20 घंटों में 12 राज्यों में आंधी और बारिश होने की संभावना है. हालांकि कुछ राज्यों में हल्की तो कई में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी. इनमें हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, यूपी और बिहार शामिल हैं. इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि आने वाले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश आने की संभावना है. आइए जानते हैं कहां पर कैसा रहेगा मौसम का हाल और किन किन राज्यों में होगी बारिश...

इन 12 राज्यों में है बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा और छत्तिसगढ़ में आईएमडी ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां 22 जून को दिन के सुबह से लेकर तीसरे पहर यानी शाम तक आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है. हालांकि कुछ जगहों पर बारिश हल्की तो कई राज्यों में मूलसलाधार बारिश होगी. 

आज दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में मौसम में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. 21 जून को जहां दिन भर घटा छाई रही, वहीं 22 जून सोमवार की सुबह​ चिलचिलाती धूप के साथ हुई है, लेकिन दिन के दूसरे पहर में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना बनी हुई है. हालांकि आज बारिश या आंधी की संभावना बेहद कम है, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत रहेगी. 

भीषण गर्मी और हीटवेव का रहेगा प्रकोप

वहीं बिहार की बात करें, तो कुछ जिलों में बारिश का अनुमान है. वहीं कई जिले ऐसे हैं, जहां भीषण गर्मी से लेकर हिटवेव का प्रकोप जारी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, यहां अगले दो से तीन दिनों तक मौसम और तापमान में कोई ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा. लोगों को गर्मी और हिटवेव का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, अगले 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना बनी हुई है.

राजस्थान और महाराष्ट्र में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में आज अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां कई जिलों में लोगों को गर्मी और हिटवेव से राहत मिल सकती है. इनमें झुंझुनू से लेकर श्रीगंगानगर में हल्की बारिश का अनुमान है तो वहीं बारां से लेकर अटरू जिले में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी. यहां गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है. वहीं महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है. यहां दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का असर देखने को मिलेगा. यहां बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी. 

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