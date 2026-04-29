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TMC फिर दोहराएगी इतिहास! जब ममता दीदी की पार्टी ने झुठला दिए थे सारे कयास, फेल हो गए थे Exit Polls

पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल्स राज्य में TMC का किला ढहने के संकेत दे रहे हैं. हालांकि साल 2021 के सर्वे के मुकाबले उस इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात करें तो सारे दावे उल्टे पड़ गए थे. इस स्टोरी में जानें- कैसे TMC और BJP की सियासी लड़ाई में 2021 के एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 29, 2026, 10:25 PM IST

TMC फिर दोहराएगी इतिहास! जब ममता दीदी की पार्टी ने झुठला दिए थे सारे कयास, फेल हो गए थे Exit Polls

West Bengal Exit Polls 

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आए एग्जिट पोल्स राज्य में नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहे हैं. दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस का किला ढहा सकती है. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब एग्जिट पोल करने वालों ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कम आंकने की कोशिश की हो. साल 2021 में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े देखने को मिले थे, लेकिन जब नतीजे आए तब पूरा सियासी मंजर ही बदल गया था.

साल 2021 के परिणामों से आगे की सियासी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का उत्साह भले ही कम न हुआ हो लेकिन टीएमसी ने भी यह संदेश दे दिया था कि बंगाल की जनता की नब्ज़ पर अभी भी उसी की पकड़ है. साल 2021 के मुकाबले साल 2026 के एग्जिट पोल्स भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं.

2026 के चुनाव की बात करें दोनों चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल्स में आंकड़ों के हवाले से किए जा रहे दावे ममता और टीएमसी दोनों की परेशानी बढ़ाते नजर आ रहे हैं. इनमें बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है. चाणक्य स्ट्रेटजीज, मैट्रिज, पोल डायरी ने बीजेपी की जीत के दावे किए हैं. हालांकि, पीपल्स पल्स ने जनता की नब्ज टटोलते हुए ममता दीदी की फिर से सरकार बनने की संभावना जताई है.

इस बार के एग्जिट पोल में भी बीजेपी की जीत का दावा

चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने बीजेपी को 294 सीटों में से 150-160 सीटें मिलने का दावा किया है. वहीं टीएमसी के खाते में 130-140 सीटें जाने का अनुमान है. बाकी राजनीतिक दलों को 10 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. एक और एजेंसी, मैट्रिज ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया है. इस सर्वे में भाजपा को 146-161 सीटें मिलने की बात कही गई है. वहीं, टीएमसी को 125-140 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. कांग्रेस समेत बाकी दलों को 6-8 सीटें मिल सकती हैं. पोल डायरी के सर्वे में भी कमल खिलता दिखाई दे रहा है. यहां बीजेपी को 142 से 171 सीटें और टीएमसी को 99-127 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है.  हालांकि, पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल ममता दीदी को खुश कर सकते हैं. इनके एग्जिट पोल में टीएमसी की जीत का दावा करते हुए 177-187 सीटें मिलने की बात की गई है. वहीं, बीजेपी को 95-110 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. 

TMC के लिए गलत साबित हुए थे 2021 के एग्जिट पोल

2021 के एग्जिट पोल में एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दबदबे को कम आंका था. उस वक्त ममता बनर्जी की पार्टी की मामूली जीत की भविष्यवाणी की गई थी. हर पोल में बीजेपी की सीटों की संख्या इस बार की तरह ही ज्यादा बताई गई थी. इतना ही नहीं कुछ ने तो बीजेपी को बहुमत मिलने का भी दावा किया था. लेकिन जब नतीजे आए तो पासा बिलकुल पलटा हुआ था. TMC ने 215 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसकी सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 1 सीट जीती थी. BJP ने 77 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस की सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने 1 सीट जीती थी. 294 सदस्यों वाली विधानसभा में टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिली थी.

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल 2021

'टुडेज चाणक्य' की भविष्यवाणी नतीजों के सबसे करीब तो थी लेकिन सीटों का अनुमान लगाने से वह भी चूक गई थी. उसने TMC के लिए 169 से 191 सीटों और BJP के लिए 97 से 119 सीटों का अनुमान लगाया था. सबसे गलत अनुमान 'जन की बात' का था, जिसमें 104 से 121 सीटों के साथ टीएमसी को सत्ता से बाहर बताया गया था.  BJP को 162 से 185 सीटों के साथ आसानी से बहुमत हासिल करते दिखाया गया था. 'इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया' ने भी BJP के जीत की भविष्यवाणी की थी.

बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने दो चरणों में चुनाव करवाया है. पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल जबकि दूसरे चरण की वोटिंग आज 29 अप्रैल को खत्म हुई है. इस बार राज्य में 90 फीसदी से अधिक की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई है. हालांकि बढ़े हुए वोट किसके खाते में जाएंगे, ये तो 4 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे.

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