TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन किया है. इस दौरान उन्होंने एक ऐसी मांग की है जिसने पूरे देश का ध्यान एकत्रित कर दिया है. यूसीसी का समर्थन करते हुए टीएमसी सांसद ने शत्रुघ्न सिन्हा ने पूरे देश में मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि देशभर में भोजन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है.

देश में नॉनवेज हो टोटली बंद

इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने कहा है कि केवल मोमांस ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर तरह के नॉनवेज पर प्रतिबंध की जरूरत है. भारत में नॉनवेज भोजन पर प्रतिबंध लगना चाहिए. टीएमसी सासंद ने UCC का पक्ष लेते हुए समान नागरिक संहिता की सराहना भी की है.

#WATCH | On Gujarat Government to introduce Uniform Civil Code after Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, "Implementation of UCC in Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC must be there in the country and I am sure everyone will agree with me. But there are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU