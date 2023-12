TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड, जानें सभापति ने क्यों लिया एक्शन

डीएनए हिंदी: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है. ब्रायन पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए कार्यवाही की गई है. टीएमसी सांसद मौजूदा शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित रहेंगे. लोकसभा में बुधवार को हुई सुरक्षा चूक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमला कर है. डेरेक ओ ब्रायन गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे थे. जिस पर राज्यसभा के सभापति ने उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया.

डेरेक ओ ब्रयान को ‘अशोभनीय आचरण’ के लिए मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है. एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने ओ ब्रायन का नाम लिया और उनके निलंबन की कार्यवाही शुरु की. सभापति द्वारा जब किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो इसका अर्थ सदस्य के निलंबन की कार्यवाही का आरंभ होना होता है. ऐसा तब होता है जब कोई सदस्य पीठ के प्राधिकार का अनादर कर रहे हों अथवा सभा के कार्य में लगातार और जानबूझ कर बाधा डालते हुए सभा के नियमों का दुरुपयोग कर रहे हों.

Rajya Sabha adopts motion for suspension of TMC MP Derek O' Brien for the remainder part of the winter session for "ignoble misconduct" pic.twitter.com/A3MVk0Top9