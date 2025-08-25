Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं

पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार

ICSI Result June 2025: आईसीएसआई ने जारी किया icsi.edu पर सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें किसने किया टॉप

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'

Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 

पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास

Dream11 और BCCI की डील खत्म! एशिया कप में बदली जाएगी टीम इंडिया की जर्सी; जानिए पूरा मामला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश

पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं

जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं

ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार

ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 

सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान

Homeभारत

भारत

ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया। दीवार कूदकर भागते वक्त पकड़े गए विधायक ने सबूत मिटाने के लिए फोन नाले में फेंका।

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 25, 2025, 03:25 PM IST

ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पश्चिम बंगाल में स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती में हुए कथित घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान से तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि इस गिरफ्तारी को बेहद ही फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया. दरअसल, यह गिरफ़्तारी एसएससी असिस्टेंट टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ी कार्रवाई का हिस्सा है. बताया जा रहा है कि जब ED की टीम विधायक के घर पहुंची तो उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश में दीवार फांदकर भागने की कोशिश की. 

दीवार फांदकर खेत की ओर भागने लगे

सूत्रों के मुताबिक, सोमवार सुबह ईडी की टीम साहा के आवास पर पहुंची और तलाशी शुरू की. तभी विधायक अचानक पहली मंजिल से कूदकर दीवार फांदकर खेत की ओर भागने लगे. हालांकि, एजेंसी की टीम ने उन्हें कुछ दूरी पर ही दबोच लिया. गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने अपना मोबाइल फोन नजदीकी नाले में फेंक दिया, लेकिन ईडी अधिकारियों ने तुरंत फोन बरामद कर लिया. माना जा रहा है कि इसी फोन से भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम सुराग मिल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'

हिरासत से भर्ती घोटाले की परतें और खुलेंगी

आपको बता दें, इससे पहले ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, तृणमूल विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के अलावा कुछ अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. एजेंसी ने साहा के आवास के साथ-साथ उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है. जांच अधिकारियों का मानना है कि घोटाले में धन के बड़े लेन-देन हुए हैं और इसमें कई और नाम भी सामने आ सकते हैं. ईडी को पहले बीरभूम जिले के एक व्यक्ति के जरिए धन के लेन-देन के संकेत मिले थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई. फिलहाल साहा को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाया गया है.  ईडी को उम्मीद है कि उनकी हिरासत से भर्ती घोटाले की परतें और खुलेंगी और कई बड़े राज सामने आ सकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
साउथ के जाने माने फिल्म डायरेक्टर की हुई मौत, फ्लैट में सड़ चुका था शव, हुआ ऐसा बुरा हाल
साउथ के जाने माने फिल्म डायरेक्टर की हुई मौत, फ्लैट में सड़ चुका था शव, हुआ ऐसा बुरा हाल
Viral Video: लड़की से पूछा कैसा लड़का चाहिए, जवाब सुन हो जाएंगे हैरान
Viral Video: लड़की से पूछा कैसा लड़का चाहिए, जवाब सुन हो जाएंगे हैरान
IND vs AUS: टीम इंडिया पर लगा 'बॉल टेंपरिंग' का आरोप, मुश्किल में फंसा ये स्टार प्लेयर
टीम इंडिया पर लगा 'बॉल टेंपरिंग' का आरोप, मुश्किल में फंसा ये स्टार प्लेयर
IND vs NZ: रोहित की खराब कप्तानी या विराट कोहली की फॉर्म, टीम इंडिया की शर्मनाक हार के 5 बड़े कारण
रोहित की खराब कप्तानी या विराट कोहली की फॉर्म, टीम इंडिया की शर्मनाक हार के 5 बड़े कारण
TV के 'कृष्णा' को लगी गंभीर चोट, टूटी नाक की हड्डी, खुद बताया कैसी है हालत
TV के 'कृष्णा' को लगी गंभीर चोट, टूटी नाक की हड्डी, खुद बताया कैसी है हालत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप
ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट
ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट
Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 
सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान
पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास
पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास
PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance
PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE