4 अप्रैल को चुनाव आयोग के ऑफिस में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो लोकसभा सांसदों के बीच कथित रूप से जोरदार बहस हो गई. दोनों नेताओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच में आकर मामला संभलना पड़ा. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आईटी सेल के हेड और पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने इस बहस के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.

अमित मालवीय ने लगाया आरोप

अमित मालवीय का कहना है कि झगड़े के तुरंत बाद नाराज सांसद ने वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी (वीआई) के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं. हलांकि ये स्पष्ट नहीं किया है कि वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी कौन हैं. अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया है उनमे एक जगह बनर्जी ऊंची आवाज में कल्याण बनर्जी ऊंची आवाज में कह रही हैं कि वे कोटे से सांसद नहीं बने हैं और न ही किसी और पार्टी से आकर टीएमसी में शामिल हुए हैं.

सांसद कल्याणी ने दी सफाई

भाजपा की ओर शेयर किए गए इस वीडियो के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सफाई दी है. कल्याण कहते है कि उन्हें डेरिफ ओ ब्रायन की ओर से 27 सांसदों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने का निर्देश मिला था. उन्होंने कहा, "जब मैं चुनाव आयोग का कार्यालय पहुंचा तो एक महिला सांसद मुझ पर चिल्लाने लगी. उस महिला सांसद का कहना था कि जानबूझकर उनका नाम लिस्ट में नहीं रखा गया है. फिर वह बीएसएफ जवानों से बोलीं कि इस आदमी को गिरफ्तार करिए."

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On a video shared by BJP leader Amit Malviya of alleged 'public spat' between TMC MPs, BJP leader Locket Chatterjee, says "We all know what is the character of TMC and now it has come out in the open. We are seeing how they are talking to each other… pic.twitter.com/vQj1KAW3K7