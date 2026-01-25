FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

कोलकाता में तेज म्यूजिक को लेकर बवाल, BJP-TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़े, तोड़फोड़ और आगजनी

BJP-TMC workers clash: पुलिस ने बीजेपी-टीएमसी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है. एक वीडियो सामने आया है. जिसमें लोग जमकर उत्पात मचाते दिख रहे हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 25, 2026, 11:35 PM IST

कोलकाता में तेज म्यूजिक को लेकर बवाल, BJP-TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़े, तोड़फोड़ और आगजनी

BJP-TMC workers clash in Kolkata

कोलकाता के बेहाला इलाके में रविवार शाम उस समय बवाल मच गया, जब तेज म्यूजिक को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी दल बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. झड़प में जमकर तोड़फोड़ की गई. कुर्सियों को उठा-उठाकर पटका गया. स्टेज को आग के हवाले कर दिया गया. हालांकि, पुलिस ने समय रहते स्थिति को कंट्रोल कर लिया.

घटना बेहाला इलाके की साखेर बाजार की है. बीजेपी का आरोप है कि TMC कार्यकर्ताओं ने तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर उनकी बैठक में बाधा डालने का प्रयास किया. उनकी बैठक स्थल पर झंडा लगा दिए. वहीं, टीएमसी विधायक  रत्ना चटर्जी ने आरोप लगाया कि बैटमिंटन टूर्मामेंट के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके क्लब के सदस्यों के साथ झगड़ किया. 

विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से कुर्सियां चलने लग गई. जमकर तोड़फोड़ की गई. आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बिप्लब कुमार देब की रैली के लिए एक दिन पहले इस्तेमाल किए गए मंच को आग के हवाले कर दिया.

भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंच गया है. अधिकारियों ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है. एक वीडियो सामने आया है. जिसमें कुछ लोग जमकर उत्पात मचाते दिख रहे हैं. साखेर बाजार कोलकाता का सबसे व्यस्त बाजारों में से एक माना जाता है.

बंगाल में सियासी खेल शुरू

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले ही सियासी बिसात बिछना शुरू हो गया है. सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है. भाजपा ने बंगाल जीतने के लिए हर दांव पेच अजमाना शुरू कर दिया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

