कोलकाता में तेज म्यूजिक को लेकर बवाल, BJP-TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़े, तोड़फोड़ और आगजनी

कोलकाता के बेहाला इलाके में रविवार शाम उस समय बवाल मच गया, जब तेज म्यूजिक को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी दल बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. झड़प में जमकर तोड़फोड़ की गई. कुर्सियों को उठा-उठाकर पटका गया. स्टेज को आग के हवाले कर दिया गया. हालांकि, पुलिस ने समय रहते स्थिति को कंट्रोल कर लिया.

घटना बेहाला इलाके की साखेर बाजार की है. बीजेपी का आरोप है कि TMC कार्यकर्ताओं ने तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर उनकी बैठक में बाधा डालने का प्रयास किया. उनकी बैठक स्थल पर झंडा लगा दिए. वहीं, टीएमसी विधायक रत्ना चटर्जी ने आरोप लगाया कि बैटमिंटन टूर्मामेंट के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके क्लब के सदस्यों के साथ झगड़ किया.

विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से कुर्सियां चलने लग गई. जमकर तोड़फोड़ की गई. आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बिप्लब कुमार देब की रैली के लिए एक दिन पहले इस्तेमाल किए गए मंच को आग के हवाले कर दिया.

Fearing an impending defeat, TMC goons have once again unleashed political terror on the streets of Kolkata.



Moments after BJP election co-incharge and former Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb addressed voters at the Parivartan Sankalp Sabha in Behala Paschim, TMC workers… pic.twitter.com/JEIXAWDxxW — Amit Malviya (@amitmalviya) January 25, 2026

भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंच गया है. अधिकारियों ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है. एक वीडियो सामने आया है. जिसमें कुछ लोग जमकर उत्पात मचाते दिख रहे हैं. साखेर बाजार कोलकाता का सबसे व्यस्त बाजारों में से एक माना जाता है.

#WATCH | West Bengal | Supporters of the BJP and the TMC reportedly clashed with each other in Kolkata's Behala Paschim area. Security personnel present at the spot.



(Visuals from the spot) pic.twitter.com/7QV75HcyYJ — ANI (@ANI) January 25, 2026

बंगाल में सियासी खेल शुरू

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले ही सियासी बिसात बिछना शुरू हो गया है. सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है. भाजपा ने बंगाल जीतने के लिए हर दांव पेच अजमाना शुरू कर दिया है.

