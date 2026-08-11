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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'HC के फैसले में दखल नहीं देंगे...', TMC बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में ममता गुट को नहीं मिली राहत, क्या बोला SC?

ईडी ने धनशोधन की जांच के सिलसिले में टीएमसी के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं. इन खातों में कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा हैं.

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Neelam

Updated : Aug 11, 2026, 06:21 PM IST

'HC के फैसले में दखल नहीं देंगे...', TMC बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में ममता गुट को नहीं मिली राहत, क्या बोला SC?

टीएमसी बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार (Image Source: ANI)

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तृणमूल कांग्रेस (TMC)  के बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में ममता बनर्जी गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को ममता बनर्जी गुट ने दलील दी कि पार्टी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है. पार्टी के तीन बैंक अकाउंट्स को धनशोधन जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फ्रीज कर दिया है, जिस पर ममता बनर्जी गुट को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

क्या है ममता बनर्जी गुट की दलील?

ममता बनर्जी गुट की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा, 'सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है. मेरे मुवक्किल अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं. जिस राशि पर अपराध से अर्जित का आरोप है, उसके अलावा जो पैसा है उसको क्यों फ्रीज किया जा रहा है? वे उन खाते को भी फ्रीज कर रहे हैं, जिनमें राशि भेजी गई. यह सही नहीं है.' अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने रोजमर्रा के खर्च के लिए अकाउंट्स के इस्तेमाल की अनुमति दी है. उन्होंने कहा कि तीन बैंक खाते बिना किसी रोक-टोक के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं.

हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने रिकॉर्ड पर नजर डालने के बाद कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि हाईकोर्ट ने एक संतुलित आदेश दिया है. बेंच ने कहा, 'विवादित आदेश समेत रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर नजर डालने के बाद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हाईकोर्ट ने एक बैलेंस आदेश दिया है. मुख्य रिट याचिकाएं अभी हाईकोर्ट में लंबित हैं. मामले पर कोई भी चर्चा लंबित रिट याचिकाओं पर असर डाल सकती है. हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश पक्षों के हितों का ध्यान रखता है इसलिए हम दोनों मामलों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं.'

क्यों फ्रीज हैं टीएमसी के बैंक अकाउंट्स?

ईडी ने धनशोधन की जांच के सिलसिले में टीएमसी के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं. इन खातों में कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा हैं. ईडी पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज उस शिकायत पर जांच कर रही है, जिसमें धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन, अवैध तरीके से धन जुटाने और पार्टी के कुछ खातों के जरिए संदिग्ध धन भेजे जाने के आरोप लगाए गए हैं.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 जुलाई के आदेश में कहा था कि ईडी की ओर से ‘डेबिट फ्रीज’ किए गए तीन बैंक अकाउंट्स के अलावा पार्टी के नाम पर 36 और खाते हैं, जिनमें कुल 164 करोड़ रुपये जमा हैं. हाईकोर्ट ने टीएमसी के उन तीन बैंक खातों से ममता गुट के रोजमर्रा के खर्चों के प्रबंधन के लिए अपने एक पूर्व जज को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है.

यह भी पढ़ें:- संभल मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई टली, हिंदू पक्ष ने किया है हरिहर मंदिर होने का दावा

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