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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

TMC के अकाउंट्स में कितना पैसा, बैंक ने HC को दे दी पूरी डिटेल... सुनवाई में नहीं आए SG तुषार मेहता

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि वह हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सुब्रत तालुकदार को बैंक अकाउंट के लिए विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे इस मामले में एक प्रतिवादी के वकील हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति पर अंतिम आदेश देने से पहले सभी पक्षकारों की राय ली जाएगी.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 08, 2026, 04:43 PM IST

TMC के अकाउंट्स में कितना पैसा, बैंक ने HC को दे दी पूरी डिटेल... सुनवाई में नहीं आए SG तुषार मेहता

टीएमसी के बैंक अकाउंट्स से जुड़ी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सब्मिट (ANI)

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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अकाउंट फ्रीज मामले में बैंक ने बुधवार (8 जुलाई, 2026) को कलकत्ता हाईकोर्ट में वह रिपोर्ट पेश की, जिसमें टीएमसी के अकाउंट में जमा राशि का ब्योरा है. रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खोला नहीं और गुरुवार के लिए सुनवाई स्थगित कर दी.

सुनवाई में नहीं आए SG तुषार मेहता
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. बुधवार को बिधाननगर पुलिस का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता निजी कारणों से पेश नहीं हो सके इसलिए कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी. टीएमसी ने अकाउंट फ्रीज किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस बात पर हैरानी जताई थी कि शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिए गए, इतनी जल्दी क्या थी. साथ ही कोर्ट ने बैंक से टीएमसी के अकाउंट्स में जमा राशि पर डिटेल रिपोर्ट मांगी थी. टीएमसी ने कोर्ट में दलील दी है कि इस तरह उसके अकाउंट्स फ्रीज करके उसका कामकाज नहीं रोका जा सकता है.

कोर्ट ने नहीं खोली टीएमसी के बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट
बुधवार को अकाउंट्स को लेकर बैंक ने रिपोर्ट दाखिल की लेकिन सुनवाई स्थिगत किए जाने की वजह से कोर्ट ने रिपोर्ट खोली नहीं. पिछली सुनवाई में टीएमसी के एक बागी विधायक ने याचिका पर भी सवाल खड़े किए थे और कहा था कि पार्टी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है और यह याचिका असली टीएमसी की ओर से दाखिल की गई है या नहीं, इस पर भी सवाल उठता है. ममता बनर्जी गुट का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि पार्टी के कुछ और बैंक अकाउंट से भी राशि निकालने पर रोक लगा दी गई है और वह अगली सुनवाई के दौरान इस संबंध में एक पूरक हलफनामा दाखिल करेंगे.

टीएमसी के बैंक अकाउंट्स की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज नियुक्त करेगा कोर्ट
जस्टिस भट्टाचार्य ने 2 जुलाई की सुनवाई में कहा था कि वह पार्टी के तीनों बैंक अकाउंट से रोक हटा सकते हैं, बशर्ते अकाउंट्स किसी अधिकारी की निगरानी में हो. उन्होंने सुझाव दिया था कि वह इसके लिए किसी रिटायर्ड जज को भी नियुक्त कर सकते हैं. बुधवार को उन्होंने कहा कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सुब्रत तालुकदार को विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे इस मामले में एक प्रतिवादी के वकील हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति पर अंतिम आदेश देने से पहले सभी पक्षकारों की राय ली जाएगी.

टीएमसी के बागी विधायकों ने लगाया पार्टी के पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप
तृणमूल कांग्रेस के बागी ऋतब्रत बनर्जी गुट के 10 से ज्यादा विधायकों ने टीएमसी के बैंक खातों की जांच करने की मांग की है क्योंकि उन्हें शक है कि इनमें जमा पैसा जबरन वसूली, कट मनी और भ्रष्टाचार से जुड़ा हो सकता है. उनका कहना है कि सरकारी फंड का गबन हुआ है या नहीं, इस बात सिर्फ जांच एजेंसियां ही पता लगा सकती हैं. उनकी शिकायत के बाद पार्टी के तीन बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे. बागी गुट के विधायकों ने खाते में जमा राशि के स्रोत की जांच कराने की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर दी थी.

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