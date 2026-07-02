मिस्टर मेहता, इतनी जल्दबाजी क्यों की? SG से HC के तीखे सवाल, TMC के अकाउंट डी-फ्रीज करने पर भी कही बड़ी बात

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने टीएमसी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई. कोर्ट ने कहा कि 18 जून की शाम को शिकायत दर्ज हुई और अगले ही दिन बैंक ने पार्टी को नोटिस भेज दिया कि वह बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के बैंक अकाउंट में जमा धनराशि पर रिपोर्ट देने को कहा.

हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए कि शिकायत दर्ज होते ही अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिए गए.

हाईकोर्ट ने कहा कि वह टीएमसी के बैंक अकाउंट डी-फ्रीज कर सकता है, लेकिन उनकी निगरानी स्पेशल ऑफिसर करेगा.

बंगाल पुलिस ने दावा किया कि जांच में ऐसी चीजें मिली हैं, जिन्हें देखकर कोर्ट भी हैरान रह जाएगा.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर बंगाल पुलिस से सख्त सवाल किए हैं. कोर्ट ने हैरानी जताई है कि शाम को शिकायत दर्ज हुई और अगले दिन नोटिस भी भेज दिया गया कि बैंक अकाउंट फ्रीज हैं. कोर्ट ने पूछा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी. साथ ही पार्टी के बैंक अकाउंट में जमा राशि पर भी रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट टीएमसी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अकाउंट फ्रीज किए जाने को चुनौती दी गई है.

क्या टीएमसी के बैंक अकाउंट डीफ्रीज करेगा HC?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. जस्टिस भट्टाचार्य ने सुझाव दिया कि वह अकाउंट को डी-फ्रीज करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते स्पेशल ऑफिसर के सुपरविजन में बैंक अकाउंट ऑपरेट किए जाएं. कोर्ट ने कहा कि यह स्पेशल ऑफिसर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, जिनको कोर्ट ही अपॉइंट करेगा. हालांकि, पश्चिम बंगाल पुलिस का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ऐसा कोई भी आदेश नहीं देने का अनुरोध किया.

बंगाल पुलिस के कार्रवाई से HC हैरान

तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि थोड़ा समय दें, जांच में ऐसी चीजें मिली हैं, जब उन्हें पेश किया जाएगा तो कोर्ट भी चौंक जाएगा. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने इस पर कहा, 'मिस्टर मेहता, पता है हमें क्या बात परेशान कर रही है? 18 जून को शाम 6 बजे शिकायत दर्ज हुई और अगले ही दिन बैंक ने याचिकाकर्ता को नोटिस भेज दिया कि अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है. कोर्ट को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या जल्दी थी? किसी भी शिकायत में न तो विशेष घटना का जिक्र है, न ही किसी संगठन या व्यक्ति को आरोपी के तौर पर नामित किया गया.'

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टीएमसी की दलील- पुलिस पार्टी का कामकाज ठप नहीं कर सकती

टीएमसी का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और किशोर दत्ता पेश हुए. उन्होंने कोर्ट से याचिकाकर्ता को राहत देने का अनुरोध किया और बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठाए कि वह किसी पार्टी के फंड्स फ्रीज करके कैसे उसका कामकाज ठप कर सकती है.

सुनवाई में टीएमसी के एक बागी विधायक भी पेश हुए, जिन्होंने पार्टी की तरफ से दाखिल याचिका पर ही सवाल खड़े कर दिया. उन्होंने कोर्ट में कहा कि पहले तो ये देखना होगा कि क्या याचिका असली टीएमसी की तरफ से दाखिल हुई भी है.

बागी विधायक की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने कहा कि पार्टी अब दो गुटों में बंट चुकी है, ऐसे में याचिका विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह नहीं पता कि क्या इसे असली टीएमसी ने दाखिल किया है. बागी टीएमसी विधायक ने शिकायत दर्ज की है कि पार्टी के फंड का दुरुपयोग किया गया है.

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