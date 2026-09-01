'दिल्ली की गद्दी के लिए लड़े मोहम्मद गोरी, मुगल और अंग्रेज, वैसे ही...', TMC और कांग्रेस में विवाद पर HC ने क्यों कही ये बात?

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता का दावा है कि इमारत पर किसी दूसरी पार्टी ने कब्जा कर लिया है, तो वह संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए दीवानी अदालत का रुख कर सकते हैं.

मुर्शिदाबाद में पार्टी ऑफिस को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में विवाद

अधीर रंजन चौधरी का दावा- 2004 में कांग्रेस ने ऑफिस बनवाया, 2018 में पार्टी को वहां से बेदखल कर दिया गया

याचिका में कहा गया- पूर्व कांग्रेस नेता अबू ताहेर खान 2018 में टीएमसी में चले गए और जबरन ऑफिस पर कब्जा कर लिया

कोर्ट ने कहा- सिर्फ इसलिए कि अब टीएमसी सत्ता में नहीं है तो पुलिस को ऑफिस खाली करवाकर कांग्रेस को सौंपने का निर्देश नहीं दे सकते.

एक पार्टी कार्यालय को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) में चल रहे विवाद की तुलना कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिल्ली की गद्दी के लिए हुई लड़ाईयों से की है. कोर्ट ने मोहम्मद गोरी, मुगलों और अंग्रेजों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों की यह लड़ाई दिल्ली के सिंहासन के लिए हुई लड़ाई जैसी लगती है. सोमवार (31 अगस्त, 2026) को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की.

अधीर रंजन चौधरी का क्या है दावा?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अधीर रंजन चौधरी ने याचिका में पुलिस को मुर्शिदाबाद जिले के नाओदा में स्थित पार्टी कार्यालय का कब्जा कांग्रेस को वापस दिलाने का निर्देश देने की मांग की थी. उनका दावा है कि 2018 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस ऑफिस पर कब्जा कर लिया था. हालांकि, कोर्ट ने अधीर रंजन चौधरी की याचिका खारिज कर दी और उन्हें दीवानी अदालत जाने के लिए कहा. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने अधीर रंजन चौधरी से कहा कि कोर्ट पुलिस अधिकारियों को इस तरह के कदम उठाने का निर्देश देने के पक्ष में नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर याचिकाकर्ता का दावा है कि इमारत पर किसी दूसरी पार्टी ने कब्जा कर लिया है, तो वह संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए दीवानी अदालत का रुख कर सकते हैं.

TMC में जाने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता ने किया ऑफिस पर कब्जा- अधीर रंजन

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई अप्रिय घटना न हो. अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया था कि कांग्रेस को साल 2004 में नाओदा में बनाए गए उसके पार्टी ऑफिस से बेदखल कर दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद जिले के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अबू ताहेर खान 2018 में टीएमसी में शामिल हो गए थे और उस समय राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के सांसद के रूप में उन्होंने जबरन पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया था.

जज ने क्यों कहा ये लड़ाई दिल्ली की गद्दी के लिए हुई लड़ाई जैसी?

जब अधीर रंजन चौधरी के वकील ने कहा कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस पर दोबारा कब्जा लेने गए थे पर वे ऐसा नहीं कर सके, तब जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा कि यह स्थिति तो दिल्ली के सिंहासन के लिए हुई लड़ाई जैसी लगती है. जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, 'पहले मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल की, फिर सल्तनत आई, उसके बाद मुगल और फिर अंग्रेज आए.' 13वीं सदी की शुरुआत से लेकर 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने तक अलग-अलग राजवंशों ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया, जिसकी नींव मोहम्मद गोरी ने रखी थी.

TMC से ऑफिस खाली करवाने की मांगी पर क्या बोला हाईकोर्ट?

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को इस पार्टी ऑफिस पर कब्जे को लेकर कोई विवाद है, तो उसे याद रखना चाहिए कि 2018 से उस कार्यालय पर टीएमसी का कब्जा था. उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल बदल गया है तो कोर्ट पुलिस अधिकारियों को ऑफिस को खाली करवाकर कांग्रेस को सौंपने का निर्देश नहीं दे सकता.

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