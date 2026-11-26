पहले इलेक्ट्रिक बसें, गोशाला के लिए करोड़ों का प्लांट और अब 121 किलो सोना! जानिए कौन हैं कारोबारी वर्धमान जैन, जिन्होंने तिरुपति बालाजी के मंदिर TTD को अब तक क्या-क्या दान दिया है. उनकी 2 अरब डॉलर की कंपनी डील और समाजसेवा की कहानी भी जानिए.

तिरुपति बालाजी के दरबार में 121 किलो सोने के आभूषणों की भेंट देने वाले चेन्नई के कारोबारी वर्धमान जैन इन दिनों चर्चा में हैं. 26 नवंबर 2026 को उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के लिए यह भव्य स्वर्ण भेंट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को सौंपी. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में यह भेंट मंदिर प्रशासन को दी गई. इस सोने की अनुमानित कीमत करीब 160 करोड़ रुपये बताई गई है. हालांकि, बालाजी के दरबार में वर्धमान जैन का यह पहला बड़ा योगदान नहीं है. साल 2019 से वह TTD को अलग-अलग मौकों पर कई बड़ी सौगात दे चुके हैं. साल 2025 में अपनी कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी बेचने के बाद उन्होंने भगवान के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण दान करने की योजना भी बताई थी. आइए जानते हैं, अब तक उन्होंने तिरुपति बालाजी के लिए क्या-क्या दान किया है.

121 కేజీల బంగారం 45 ఆభరణాలు..! **శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారికి** భక్తుడి అపూర్వ కానుక! శ్రీవారికి ఆపాదమస్తకం అలంకరించేందుకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్వర్ణాభరణాలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో నేడు స్వామివారికి సమర్పణ #TTD #Tirumala #TTDOfficialUpdates #TirumalaTirupatiDevasthanams #GoldenOffering — Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) November 26, 2026

वर्धमान जैन ने TTD को अब तक क्या-क्या दान दिया?

1. 121 किलो सोने के आभूषण

वर्धमान जैन की सबसे ताजा और बड़ी भेंट 121 किलो सोने के आभूषण हैं. TTD की जानकारी के मुताबिक, इनमें 45 तरह के आभूषण शामिल हैं. भगवान वेंकटेश्वर के सिर से लेकर चरणों तक के श्रृंगार के लिए इन्हें खास तौर पर तैयार कराया गया है. इनमें सोने का मुकुट, बाजूबंद, कंधों के आभूषण, कमरबंद और चरणों के लिए पद्म पादालु जैसे आभूषण शामिल हैं. इनका इस्तेमाल भगवान के दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों यानी कैनकर्यम और विशेष श्रृंगार में किया जाएगा. इस भेंट की कीमत करीब 160 करोड़ रुपये बताई गई है. इसे किसी एक भक्त की ओर से TTD को दी गई सबसे बड़ी व्यक्तिगत स्वर्ण भेंट बताया जा रहा है.

2. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसें

मई 2026 में वर्धमान जैन ने TTD को इलेक्ट्रिक बसें दान कीं. इनका उद्देश्य तिरुमला में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना था. तिरुपति में हर दिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में मंदिर की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का योगदान अहम माना गया.

భూలోక వైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రంలో కొలువుదీరిన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారికి ఓ భక్తుడు 121 కిలోల బంగారాన్ని విరాళంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమక్షంలో శ్రీవారికి సమర్పించారు. #Tirumala #TTD #SriVenkateswaraSwamy #GoldDonation #Govinda #Tirupati #VardhmanJain #RadhikaJain #TTDOfficialUpdates — Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) November 26, 2026

3. SVBC के विकास के लिए करोड़ों रुपये का योगदान

वर्धमान जैन ने श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल (SVBC) के विकास के लिए भी बड़ी राशि दान की. इस चैनल पर भगवान वेंकटेश्वर से जुड़े धार्मिक कार्यक्रमों, पूजा-अर्चना और मंदिर के उत्सवों का प्रसारण होता है. मीडिया रिपोर्टों में इस योगदान को 7 करोड़ रुपये बताया गया है. हालांकि, TTD की 19 जनवरी 2025 की आधिकारिक विज्ञप्ति में SVBC के लिए 5 करोड़ रुपये और श्री वेंकटेश्वर गो-संरक्षण ट्रस्ट के लिए 1 करोड़ रुपये के दान की पुष्टि की गई है.

4. गोशाला में 5 करोड़ का फीड मिक्सिंग प्लांट

TTD की गोशाला में गायों के लिए चारे की बेहतर व्यवस्था करने के उद्देश्य से वर्धमान जैन ने करीब 5 करोड़ रुपये की लागत वाला कैटल फीड मिक्सिंग प्लांट स्थापित कराया. इस प्लांट की मदद से पशुओं के लिए संतुलित चारा तैयार करने और गोशाला की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. मंदिर प्रशासन की गो-संरक्षण गतिविधियों में यह योगदान भी अहम माना जाता है.

5. हुंडी के सिक्के गिनने के लिए 1 करोड़ की मशीन

तिरुपति मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में हुंडी में नकद राशि और सिक्के चढ़ाते हैं. इन सिक्कों की छंटाई और गिनती करना मंदिर प्रशासन के लिए बड़ा काम होता है. इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वर्धमान जैन ने करीब 1 करोड़ रुपये की कॉइन सॉर्टिंग मशीन दान की. इससे सिक्कों को अलग-अलग श्रेणियों में छांटने और उनकी गिनती करने में मदद मिलती है.

6. चेन्नई के मंदिर को भी दिया योगदान

वर्धमान जैन ने तिरुपति के अलावा चेन्नई स्थित TTD मंदिर को भी पहले कई महत्वपूर्ण दान दिए हैं. उनका धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों से जुड़ाव लंबे समय से रहा है. वह साल 2019 से TTD की अलग-अलग गतिविधियों और सुविधाओं में योगदान देते रहे हैं.

कौन हैं वर्धमान जैन?

वर्धमान जैन चेन्नई के उद्योगपति और समाजसेवी हैं. वह Access Healthcare के संस्थापक और वाइस चेयरमैन हैं. इसके अलावा वह Vision HealthSource के सह-संस्थापक और Asia Engineering के सह-मालिक एवं निदेशक भी हैं. इससे पहले वह Dell Services के BPO डिवीजन में मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

साल 2025 में Access Healthcare की 70 फीसदी हिस्सेदारी एक अमेरिकी कंपनी को बेचने का सौदा करीब 2 अरब डॉलर में हुआ था. इस डील के बाद वर्धमान जैन ने भगवान वेंकटेश्वर के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषणों की भेंट देने की योजना बताई थी. अब 121 किलो सोने के आभूषणों की भेंट के साथ यह चर्चा में आ गई है. Access Healthcare हेल्थकेयर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी आधारित सेवाएं उपलब्ध कराती है. कंपनी मेडिकल बिलिंग, रेवेन्यू साइकल मैनेजमेंट और दूसरी तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है.

पढ़ाई और समाजसेवा से भी जुड़ा है नाम

वर्धमान जैन ने चेन्नई के लोयोला कॉलेज से स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की.

कारोबार के अलावा वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं. वह कांची कामकोटि चाइल्ड्स ट्रस्ट हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं. श्री सरिता जैन फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराते हैं. इसके तहत विद्या सेवा और वैद्य सेवा जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं. इसके अलावा उन्होंने वंचित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आविष्कार नाम की पहल शुरू की है.

वर्धमान जैन का योगदान सिर्फ तिरुपति बालाजी को दिए गए 121 किलो सोने तक सीमित नहीं है. मंदिर की परिवहन व्यवस्था, गोशाला, धार्मिक प्रसारण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी वह पहले कई बड़े योगदान दे चुके हैं.

