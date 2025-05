TiE Delhi NCR's India Internet Day 2025: TiE दिल्ली-एनसीआर की कार्यकारी निदेशक उपासना शर्मा ने कहा, यह कार्यक्रम AI, स्टार्टअप स्केलिंग और भारत के डिजिटल त्वरण पर साहसिक विचारों के लिए एक हाई-वोल्टेज हब बन गया है.

TRENDING NOW

समय के हिसाब डिजिटल का दौर भी तेजी से बढ़ रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अहम भूमिका में आ गए हैं. अब हर काम में इनकी जरूरत सबसे ज्यादा होने लगी है. ऐसे में भारत भी पीछे रहने वाला कहां है. भारतीय टेक टाइकून भी इसका फ्यूचर लिख रहे हैं. इस सोच को साकार करने के लिए TiE Delhi-NCR ने 'द लीला एंबियंस' में India Internet Day 2025 (iDay) कार्यक्रम आयोजित किया. जिसमें भारत की उभरती वैश्विक डिजिटल शक्ति का जश्न मनाया गया.

टीआईई दिल्ली-एनसीआर के इस इवेंट में 1200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. इसमें 60 से ज्यादा इन्वेस्टर, 50 से अधिक वक्ता, एक्टिव पार्टनर्स, पॉलिसी मेकर्स और टेक इंडस्ट्री के दिग्गज मौजूद थे. इवेंट में 100 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू वाले 202 लाभदायक स्टार्टअप्स पर चर्चा की गई. भारत की डिजिटिल इकॉनमी ओवरआल GDP से दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है. माना जा रहा है कि 2029 तक देश की जीडीपी का 5वां हिस्सा डिजिटल इंडस्ट्री का रहेगा.

TiE दिल्ली-एनसीआर की कार्यकारी निदेशक उपासना शर्मा ने बताया कि इसका 14वां एडिशन गुरुगाम की The Leela Ambience आयोजित किया गया. यह इवेंट 2 मई 2025 से शुरू हुआ था. इस साल की थीम 'India 2030: From Digital Economy to Tech Superpower' थी. जिसका मुख्य एजेंडा यह था कि भारत को 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकॉनमी में कैसे बदला जाए. इसकी रूपरेखा तैयार की गई.

900 मिलियन को पार करने की उम्मीद

दिसंबर 2025 तक भारत का इंटरनेट उपयोगकर्ता का आधार 900 मिलियन को पार करने की उम्मीद है. जिसमें ग्रामीणों की भूमिका भी अहम होगी. इवेंट में इस विषय पर भी चर्चा की गई कि स्टार्टअप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी उद्यमों के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा जमीन तैयार की जाए. जिससे भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी अपनी बादशाहत बना सके.

TiE दिल्ली-एनसीआर ने क्या कहा

TiE दिल्ली-एनसीआर की कार्यकारी डायरेक्टर उपासना शर्मा ने कहा, 'भारत इंटरनेट दिवस 2025 ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, जहां भारत के डिजिटल सिद्धांत पर न केवल चर्चा की जाती है, बल्कि उसे सक्रिय रूप से पुनर्परिभाषित किया गया है. यह इवेंट AI, स्टार्टअप स्केलिंग और भारत के डिजिटलाइजेशन को रफ्तार देने के लिए साहसिक विचारों को एक हाई वोल्टेज मंच बन गया है.

भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. iDay ने इनोवेटर्स, नीति निर्माताओं और टेक्नॉलजिस्ट्स को एक साथ आने के लिए अहम मंच प्रदान किया. iDay जैसे कार्यक्रम अब केवल इवेंट नहीं बल्कि भारत के टेक-ड्रिवेन फ्यूचर का लॉन्चपैड हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.