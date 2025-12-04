FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

Bihar Accident News: बिहार के इन शहरों में हादसों का दिन रहा नया साल, कई लोगों ने गंवाई जान

मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में गोबरशाही चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो युवकों की जान चली गई.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 02, 2026, 12:21 AM IST

Bihar Accident News: बिहार के इन शहरों में हादसों का दिन रहा नया साल, कई लोगों ने गंवाई जान

Bihar Road Accident

देशभर में नया साल का जश्न बड़ी धूमधाम से बनाया गया. बिहार में लोगों ने न्यू ईयर का स्वागत शानदार तरीके से किया गया. मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में दो भयानक सड़क हादसों ने परिवारों को गम में डुबा दिया. जिससे नए साल की खुशी मातम में बदल गई.

मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में गोबरशाही चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो युवकों की जान चली गई. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को दोनों युवक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी उन्होंने कंट्रोल खो दिया और सड़क डिवाइडर से टकरा गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह से टूट गई। दोनों सवार सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं.

स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की रास्ते में ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान सदर थाना इलाके के प्रभात नगर के रहने वाले ऋषभ कुमार और साहेबगंज थाना इलाके के रहने वाले शशि रंजन कुमार के रूप में हुई.

सदर एसएचओ अश्मित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि तेज रफ्तार और कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हुआ. शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया.

18 साल के युव की गई जान
वहीं, दूसरी घटना बेगूसराय में हुई, जहां एक सड़क हादसे में 18 साल के एक युवक की जान चली गई और दो अन्य घायल हो गए. यह हादसा मुफस्सिल थाना इलाके में हरदिया मिडिल स्कूल के पास स्टेट हाईवे-55 पर हुआ, जब तीन दोस्त कंवर झील से लौट रहे थे. मृतक की पहचान नयागांव थाना के हंसपुर वार्ड-2 के रहने वाले राजा राम पंडित के बेटे गौरव कुमार (18) के रूप में हुई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

