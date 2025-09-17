Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कितने साल पुराना है PM Modi का दिल्ली से रिश्ता, कब रखा था पहला कदम, आइए जानते हैं RSS के अंदोलन से जुड़ा वो किस्सा

गोरखपुर: NEET छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी रहीम का एनकाउंटर, नेपाल भागने की थी तैयारी, 4 अरेस्ट

तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प  

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कितने साल पुराना है PM Modi का दिल्ली से रिश्ता, कब रखा था पहला कदम, आइए जानते हैं RSS के अंदोलन से जुड़ा वो किस्सा

कितने साल पुराना है PM Modi का दिल्ली से रिश्ता, कब रखा था पहला कदम, आइए जानते हैं RSS के अंदोलन से जुड़ा वो किस्सा

गोरखपुर: NEET छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी रहीम का एनकाउंटर, नेपाल भागने की थी तैयारी, 4 अरेस्ट

गोरखपुर: NEET छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी रहीम का एनकाउंटर, नेपाल भागने की थी तैयारी, 4 अरेस्ट

तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

Homeभारत

भारत

तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई. भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक यह यात्रा स्थगित रही थी और अब दोबारा यह यात्रा शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं के चेहरे पर रौनक लौट आई है...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 17, 2025, 03:55 PM IST

तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

Vaishno Devi Yatra

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

'जय माता दी' के नारों के बीच जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि विनाशकारी भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक यात्रा स्थगित रही थी. इस भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे.

 श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर जाहिर की खुशी

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने आज सुबह से मौसम अनुकूल होने के बाद फिर से यात्रा शुरू करने की घोषणा की थी जिससे कटरा शहर में डेरा डाले हुए कई श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे. कटरा शहर तीर्थयात्रियों का आधार शिविर है. यात्रा के आरंभ स्थल बाणगंगा दर्शनी द्वार पर सैकड़ों श्रद्धालु तड़के ही एकत्रित हो गए और यात्रा शुरू होने पर अपार खुशी और राहत व्यक्त की.

यह भी पढ़ें- Balochistan से है भारतीय हिंदुओं का खास नाता, यहीं मौजूद है वो माता, जिसे कहते हैं Pakistan की 'वैष्णो देवी'

श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को दी ये सलाह

श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम और मंदिर तक जाने वाले मार्ग के जरूरी रखरखाव के कारण अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के बाद, पहाड़ी पर स्थित मंदिर की ओर जाने वाले दोनों मार्गों से यात्रा सुबह छह बजे शुरू हो गई. अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं को वैध पहचान पत्र साथ रखने, निर्धारित मार्गों का पालन करने और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जाती है.

उन्होंने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी परिचय पत्र (आरएफआईडी) आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य रहेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और श्रद्धालुओं की जानकारी मिलती रहे. मंदिर बोर्ड ने अस्थायी निलंबन के दौरान धैर्य और समझदारी दिखाने के लिए सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी
Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी
प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे
प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे
Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की
इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE