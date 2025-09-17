तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई. भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक यह यात्रा स्थगित रही थी और अब दोबारा यह यात्रा शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं के चेहरे पर रौनक लौट आई है...

'जय माता दी' के नारों के बीच जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि विनाशकारी भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक यात्रा स्थगित रही थी. इस भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे.

श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर जाहिर की खुशी

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने आज सुबह से मौसम अनुकूल होने के बाद फिर से यात्रा शुरू करने की घोषणा की थी जिससे कटरा शहर में डेरा डाले हुए कई श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे. कटरा शहर तीर्थयात्रियों का आधार शिविर है. यात्रा के आरंभ स्थल बाणगंगा दर्शनी द्वार पर सैकड़ों श्रद्धालु तड़के ही एकत्रित हो गए और यात्रा शुरू होने पर अपार खुशी और राहत व्यक्त की.

श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को दी ये सलाह

श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम और मंदिर तक जाने वाले मार्ग के जरूरी रखरखाव के कारण अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के बाद, पहाड़ी पर स्थित मंदिर की ओर जाने वाले दोनों मार्गों से यात्रा सुबह छह बजे शुरू हो गई. अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं को वैध पहचान पत्र साथ रखने, निर्धारित मार्गों का पालन करने और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जाती है.

उन्होंने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी परिचय पत्र (आरएफआईडी) आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य रहेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और श्रद्धालुओं की जानकारी मिलती रहे. मंदिर बोर्ड ने अस्थायी निलंबन के दौरान धैर्य और समझदारी दिखाने के लिए सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया.

