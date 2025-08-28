दिल्ली के 20 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन अलर्ट मोड पर, जानिए किस-किस कॉलेज को भेजा गया ईमेल?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल भेजकर निशाना बनाया गया है. बीते कुछ महीनों में इस तरह के ईमेल भेजकर धमकी देने के मामले बढ़े हैं.

राजधानी दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है. इस बार चाणक्यपुरी स्थित जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत लगभग 20 कॉलेजों को धमकी भरे ई-मेल भेजे गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक यह ईमेल बुधवार को मिला था. हालांकि धमकी भरे ईमेल की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस की टीम बम स्क्वॉड व डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गयी. धमकी भरा ईमेल VPN के जरिए भेजे जाने का संदेह है. जिसकी तकनीकी स्तर पर जांच की जा रही है. धमकी मिलने से दिल्ली में दहशत का माहौल बना हुआ है. स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच डर का माहौल बना हुआ है. साथ ही साथ पढ़ाने वाले शिक्षक भी स्कूल और कॉलेज जाने से कतरा रहे हैं.

पिछले हफ्ते स्कूलों को मिली थी बम ब्लास्ट की धमकी

21 अगस्त को भी दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली थी. इसके चलते द्वारका सेक्टर 5 और प्रसाद नगर सहित 6 स्कूलों को खाली कराना पड़ा और सुरक्षा जांच की गई. दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. हालांकि किसी भी जगह से कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली, फिर भी पूरे दिन तलाशी अभियान चलता रहा. अधिकारियों का कहना है कि ईमेल भेजने वाले के IP एड्रेस का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

धमकी के कारण ऑनलाइन क्लास चलाना पड़ा

18 अगस्त को दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) को बम की धमकी मिली थी. इस कारण आपातकालीन टीमें तुरंत सक्रिय हुईं, लेकिन बाद में यह धमकी भी झूठी निकली. पिछले महीने, दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे, जिसके कारण कई स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस में बदलना पड़ा. इन धमकियों के बाद पूरे शहर में बम निरोधक दस्ते, दमकल गाड़ियां, और पुलिस टीमें तैनात करनी पड़ीं. इससे पहले भी कई नामी स्कूल और कॉलेज निशाना बनाए जा चुके हैं, जैसे रोहिणी का अभिनव पब्लिक स्कूल, पश्चिम विहार का रिचमंड ग्लोबल स्कूल, और द्वारका का सेंट स्टीफंस कॉलेज और सेंट थॉमस स्कूल.

धमकियां फर्जी लेकिन जांच जारी

17 जुलाई को भी ऐसी धमकियों से करीब 7 स्कूलों को खाली कराना पड़ा था. इन बार-बार होने वाली घटनाओं ने छात्रों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों में गंभीर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि अब तक सभी धमकियां फर्जी साबित हुई हैं, लेकिन ऐसा बार-बार होने की वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है. मई में दिल्ली के 200 से ज्यादा स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, यहां तक कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी ऐसी ही धमकियां मिली थीं. कई मामलों की अब भी जांच जारी है, खासकर वे, जिनमें विदेशी VPN का इस्तेमाल किया गया था. अधिकारियों का कहना है कि ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

