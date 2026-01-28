वाह! ये तो नए तरह का फ्रॉड है... एग्जाम से पहले धर्म परिवर्तन? CJI की बेंच ने लगाई फटकार, समझिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में नीट-पीजी के तहत अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान माहौल उस समय गंभीर हो गया, जब CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की पहचान और दावे पर कड़े सवाल पूछे. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला जिसको लेकर CJI की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई..

नीट-पीजी में अल्पसंख्यक कोटे के तहत एडमिशन की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर सीधे सवाल खड़े किए. कोर्ट ने साफ कहा कि प्रवेश या आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन को एक माध्यम नहीं बनने दिया जा सकता. इस मामले में धोखाधड़ी की आशंका भी जताई गई. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला जिसको लेकर CJI की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई.

वह अल्पसंख्यक श्रेणी में कैसे आ सकता है?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में नीट-पीजी के तहत अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान माहौल उस समय गंभीर हो गया, जब CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की पहचान और दावे पर कड़े सवाल पूछे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक दर्जे का इस्तेमाल किसी भी तरह से नियमों को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता. सुनवाई के दौरान CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि उनके क्लाइंट की सामाजिक पहचान क्या है. जब यह सामने आया कि याचिकाकर्ता जाट पुनिया समुदाय से है, तो कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसे में वह अल्पसंख्यक श्रेणी में कैसे आ सकता है. वकील ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता ने बौद्ध धर्म अपना लिया है.

धर्म परिवर्तन के आधार पर अल्पसंख्यक लाभ कैसे मांग सकता है?

इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार, जिसने पहले खुद को सामान्य वर्ग बताया हो, बाद में धर्म परिवर्तन के आधार पर अल्पसंख्यक लाभ कैसे मांग सकता है. कोर्ट ने इसे संभावित धोखाधड़ी का मामला मानते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन केवल दाखिले या आरक्षण का साधन नहीं बन सकता. पीठ ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक संरक्षण का उद्देश्य वास्तविक रूप से पिछड़े और वंचित समुदायों की मदद करना है, न कि सिस्टम में खामियां खोजकर अनुचित लाभ लेना.

याचिका खारिज कर दी

कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए क्या नियम अपनाए जाते हैं और क्या ऐसे मामलों में प्रमाणपत्र देना सही है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केवल कागजी दावों के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता. जिसके बाद कोर्ट ने इन कड़ी टिप्पणियों के साथ नीट-पीजी में एडमिशन से जुड़ी यह याचिका खारिज कर दी.

