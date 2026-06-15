भारत का ये नकली लड़ाकू विमान देगा दुश्मन को चकमा, राफेल-सुखोई करेंगे हमला, क्या है स्वदेशी डिकॉय फाइटर जेट?

Indigenous Decoy System: देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया डिकॉय सिस्टम दुश्मन को गुमराह करने के लिए बिल्कुल असली सैन्य उपकरणों के थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उत्पन्न कर सकता है.

भारत की एक निजी रक्षा कंपनी ने स्वदेशी 'डिकॉय सिस्टम' विकसित किया है.

यह सिस्टम दुश्मन का ध्यान असली सैन्य संपत्तियों से हटाने के लिए डिजाइन किया गया है.

इस डिकॉय से दुश्मनों के सामने कई संभावित टारगेट पेश करके उसे गुमराह किया जा सकता है.

Decoy fighter jet: हवाई युद्ध के बदलते तौर-तरीकों के बीच दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता जितनी अहम है उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देना. इसके लिए दुनिया भर की वायुसेनाएं कई तरह के उपाय अपनाती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी 'स्पीड 4 डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' ने एक स्वदेशी 'डिकॉय सिस्टम' विकसित किया है. इसे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क को गुमराह करने के लिए डिजाइन किया गया है. ये सिस्टम कैसे काम करेगा और इसके क्या फायदे हैं, आइये जानते हैं.

क्या होता है डिकॉय फाइटर जेट?

डिकॉय फाइटर जेट (Decoy Fighter Jet) एक ऐसा विमान होता है जो दुश्मन के रडार पर बिल्कुल असली लड़ाकू विमान जैसा दिखता है. दुश्मन के रडार, एयर-डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जेट एक रक्षा उपकरण होते हैं. किसी युद्ध या ऑपरेशन के समय ये असली लड़ाकू विमानों के आस-पास ही उड़ते हैं. इससे दुश्मन को समझ नहीं आता कि वास्तव में कितने फाइटर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं.

डिकॉय फाइटर जेट बिल्कुल असली लड़ाकू विमानों की तरह रडार सिग्नेचर उत्पन्न करते हैं. ये विमान कम कीमत के होते हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई हथियार फिट नहीं होता. दुश्मन गुमराह होकर इन विमानों को एयर-टू-एयर या सरफेस-टू-एयर मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और इस दौरान राफेल-सुखोई जैसे असली लड़ाकू विमान अपने काम को अंजाम देकर लौट जाते हैं.

स्पीड 4 डिफेंस के डिकॉय की खासियत क्या है?

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार, स्पीड 4 डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए डिकॉय सिस्टम को असली सैन्य उपकरणों और ठिकानों के विजुअल, थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की हूबहू नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है. असली जैसे दिखने वाले नकली टारगेट बनाकर, यह सिस्टम दुश्मन का ध्यान असली सैन्य संपत्तियों से हटाता है. ऐसी क्षमताएं आधुनिक युद्ध के माहौल में खास तौर पर बेहद अहम साबित होती हैं.

अपने डिकॉय सिस्टम के बारे में 'स्पीड 4 डिफेंस' ने बताया है कि इसका मकसद अहम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री ठिकानों और फ्रंटलाइन एसेट्स को सुरक्षा को मजबूत करना है. दुश्मनों के सामने कई संभावित टारगेट पेश करके उसे गुमराह किया जा सकता है और उसे अपने संसाधनों को खर्च करने पर मजबूर किया जा सकता है. इस डिकॉय सिस्टम का एक बड़ा फायदा इसकी मोबिलिटी और आसानी से तैनात किए जा सकने की खूबी है. इसे जमीन पर भी तैनात किया जा सकता है. ल्के डिजाइन की वजह से इसे कम लोगों की मदद से तेज़ी से कहीं भी लगाया या हटाया जा सकता है. इस सिस्टम को अलग-अलग तरह के इलाकों और मौसम में काम करने के लिए बनाया गया है. यह रेगिस्तान, मैदानी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य मुश्किल ऑपरेशनल माहौल में तैनाती के लिए उपयुक्त है.