तमिलनाडु के तिरुप्परंकुंद्रम में कार्तिगई दीपम को लेकर मंदिर और दरगाह के बीच विवाद क्यों हुआ? जानिए दीपथून का धार्मिक महत्व, भगवान शिव के अग्नि स्तंभ की कथा और सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश की पूरी कहानी.

तमिलनाडु के तिरुप्परंकुंद्रम में कार्तिगई दीपम को लेकर मंदिर और दरगाह के बीच विवाद क्यों हुआ? जानिए दीपथून का धार्मिक महत्व

Thiruparankundram karthigai deepam deepathoon dispute: दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इन दिनों कार्तिगई दीपम को लेकर विवाद चर्चा में है. मामला मदुरै की तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा से जुड़ा है. यहां भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, वहीं पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सिकंदर बदुशा दरगाह भी स्थित है. विवाद दरगाह के पास मौजूद एक पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने को लेकर है, जिसे दीपथून कहा जाता है. श्रद्धालुओं की मांग है कि कार्तिगई दीपम के अवसर पर इस स्तंभ पर भी दीप प्रज्ज्वलित किया जाए. वहीं, मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से इस स्थान की धार्मिक पहचान और वहां दीप जलाने की पुरानी परंपरा को लेकर सवाल उठाए गए हैं. मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. आखिर कार्तिगई दीपम क्या है? भगवान शिव और मुरुगन से इसका क्या संबंध है? और एक दीप जलाने का मामला इतना बड़ा विवाद कैसे बन गया? आइए समझते हैं.

कार्तिगई दीपम क्या है और क्यों मनाया जाता है?

कार्तिगई दीपम दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है. इसे प्रकाश का उत्सव भी कहा जाता है. तमिल पंचांग के कार्तिगई महीने में कृत्तिका नक्षत्र के अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है. इस दिन घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं. साल 2026 में कार्तिगई दीपम का मुख्य आयोजन 24 नवंबर को हुआ.

इस पर्व का धार्मिक महत्व केवल घरों को रोशन करने तक सीमित नहीं है. हिंदू परंपरा में दीपक को ज्ञान, चेतना और शुभता का प्रतीक माना जाता है. दीप जलाने का भाव अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाना है. दक्षिण भारत में इस दिन घरों के प्रवेश द्वार, आंगन और पूजा स्थलों पर दीपक सजाए जाते हैं. मंदिरों में विशेष पूजा होती है और कई स्थानों पर पहाड़ियों की चोटियों पर विशाल महादीप प्रज्ज्वलित किया जाता है.

कार्तिगई दीपम का संबंध भगवान शिव के अग्नि स्वरूप और भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय की जन्म कथा, दोनों से जुड़ा है. यही वजह है कि तमिल परंपरा में इस पर्व को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है.

भगवान शिव के अनंत अग्नि स्तंभ से जुड़ी है दीपम की कथा

कार्तिगई दीपम की सबसे प्रमुख पौराणिक मान्यताओं में से एक भगवान शिव के अनंत अग्नि स्तंभ की कथा है. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है. दोनों अपनी-अपनी सर्वोच्चता का दावा कर रहे थे. तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकाश के एक विशाल और अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए.

भगवान शिव ने दोनों देवताओं से कहा कि जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा. इसके बाद भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके स्तंभ का निचला सिरा खोजने पृथ्वी के भीतर चले गए. वहीं भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर उसका ऊपरी सिरा खोजने आकाश की ओर उड़ गए. दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इस अग्नि स्तंभ का न आदि मिला और न अंत.

इस कथा का आध्यात्मिक संदेश यह है कि परमात्मा की सत्ता असीमित है. उसे किसी सीमा, आकार या अहंकार में बांधा नहीं जा सकता. भगवान शिव का अग्नि स्तंभ इसी अनंत और निराकार ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है.

दक्षिण भारत के तिरुवन्नामलाई में अरुणाचल पहाड़ी को भगवान शिव के इसी अग्नि स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि भगवान शिव यहां अग्नि पर्वत के रूप में प्रकट हुए थे. इसी स्मृति में कार्तिगई दीपम पर पहाड़ी की चोटी पर विशाल महादीप जलाया जाता है. श्रद्धालु इस लौ को भगवान शिव के ज्योति स्वरूप का प्रतीक मानकर दर्शन करते हैं. इस परंपरा का भाव यह है कि ईश्वर का प्रकाश अनंत है और मनुष्य का अहंकार उसके सामने सीमित है.

भगवान मुरुगन के जन्म से भी जुड़ा है कार्तिगई दीपम

कार्तिगई दीपम का दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक संबंध भगवान मुरुगन यानी भगवान कार्तिकेय से है. दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन को युद्ध, साहस, ज्ञान और शक्ति का देवता माना जाता है. तमिल परंपरा में उनकी पूजा का विशेष महत्व है.

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से छह दिव्य अग्नि चिंगारियां निकली थीं. इन चिंगारियों को अग्नि और वायु देव सरवण पोइगई नामक सरोवर तक लेकर गए. वहां इनसे छह बालकों का जन्म हुआ. इन छह बालकों का पालन-पोषण छह कृत्तिका माताओं ने किया.

बाद में माता पार्वती ने इन छह बालकों को अपने आलिंगन में लेकर एक स्वरूप में मिला दिया. इस तरह छह मुखों वाले भगवान मुरुगन प्रकट हुए. इसी कारण उन्हें षण्मुख और अरुमुगन भी कहा जाता है. कार्तिकेय नाम का संबंध भी उन कृत्तिका माताओं से माना जाता है, जिन्होंने उनका पालन-पोषण किया था.

इस कथा के कारण कार्तिगई पर्व का संबंध कृत्तिका नक्षत्र और भगवान मुरुगन से भी जुड़ता है. इस दिन दीप जलाना भगवान के दिव्य प्रकाश, शक्ति और कृपा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम माना जाता है.

घरों से लेकर पहाड़ियों तक क्यों जलाए जाते हैं दीपक?

कार्तिगई दीपम पर दीप जलाने की परंपरा के पीछे गहरा आध्यात्मिक भाव है. हिंदू धर्म में दीपक को मनुष्य की चेतना और ज्ञान का प्रतीक माना गया है. दीपक की लौ को ऊपर की ओर उठते हुए देखना आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि पूजा-पाठ में दीप प्रज्ज्वलन को शुभ शुरुआत का हिस्सा बनाया गया है.

इस पर्व पर तमिलनाडु के घरों में मिट्टी के छोटे-छोटे दीपक जलाए जाते हैं. इन्हें घर के प्रवेश द्वार, आंगन, खिड़कियों और पूजा स्थल पर रखा जाता है. मंदिरों में विशेष पूजा होती है और कई स्थानों पर सामूहिक रूप से विशाल दीप जलाने की परंपरा है.

तिरुवन्नामलाई में पहाड़ी की चोटी पर जलने वाला महादीप इस परंपरा का विशेष उदाहरण है. यहां हजारों श्रद्धालु पहाड़ी पर प्रज्ज्वलित अग्नि को भगवान शिव के ज्योति स्वरूप से जोड़कर देखते हैं. इस तरह घर में जलने वाला छोटा दीपक हो या पहाड़ी पर प्रज्ज्वलित होने वाला महादीप, दोनों के पीछे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की धार्मिक भावना है.

तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी का भगवान मुरुगन से क्या संबंध है?

मदुरै की तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी भगवान मुरुगन के छह प्रमुख पवित्र निवासों में से एक मानी जाती है. तमिल भाषा में इन्हें अरुपडई वीडु कहा जाता है. यहां स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है और दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी स्थान पर भगवान मुरुगन का विवाह देवसेना से हुआ था. पौराणिक कथा में देवसेना को देवराज इंद्र की पुत्री बताया गया है. मान्यता है कि भगवान मुरुगन ने असुर सुरपद्मन पर विजय प्राप्त करने के बाद देवसेना से विवाह किया था. इस कारण यह स्थान भगवान मुरुगन की विजय और उनके वैवाहिक जीवन से जुड़ी धार्मिक स्मृतियों का केंद्र माना जाता है.

इस पहाड़ी की एक और विशेषता यह है कि यहां अलग-अलग धार्मिक परंपराओं से जुड़े स्थल मौजूद हैं. पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सिकंदर बदुशा दरगाह स्थित है. इस वजह से यह स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है. इसी साझा धार्मिक भूगोल के बीच दीपथून पर दीप जलाने का विवाद सामने आया है.

आखिर क्या है दीपथून और इस पर दीप जलाने को लेकर विवाद क्यों है?

दीपथून एक पत्थर का स्तंभ है, जो तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के नजदीक स्थित है. दीप जलाने की मांग करने वाले श्रद्धालुओं और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह दीप प्रज्ज्वलन के लिए इस्तेमाल होने वाला धार्मिक स्तंभ है और यहां कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मिलनी चाहिए.

दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन की ओर से इस स्तंभ की धार्मिक पहचान पर सवाल उठाए गए हैं. उनका पक्ष रहा है कि यह ब्रिटिश काल का सर्वेक्षण स्तंभ है और यहां दीप जलाने की कोई स्थापित मंदिर परंपरा नहीं रही है. प्रशासन का कहना है कि मंदिर की ओर से कार्तिगई दीपम का आयोजन उचिपिल्लैयार मंदिर के पास बने दीप मंडपम में होता आया है.

इस विवाद की कानूनी पृष्ठभूमि भी पुरानी है. पहाड़ी और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों को लेकर संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामले पहले भी अदालतों में पहुंच चुके हैं. दीपथून पर दीप जलाने की मांग को लेकर भी लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है. इस तरह विवाद का केंद्र सिर्फ दीप जलाना नहीं, बल्कि यह तय करना भी बन गया है कि विवादित स्तंभ की धार्मिक पहचान क्या है और वहां दीप जलाने की परंपरा को किस आधार पर मान्यता दी जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा दीपम विवाद?

20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम अंतरिम आदेश दिया. अदालत ने कार्तिगई दीपम के अवसर पर 24 नवंबर को दीपथून पर एक बार दीप जलाने की अनुमति दी थी. इसके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से अधिकृत लोगों को दीप प्रज्ज्वलित करना था. अदालत ने दरगाह की धार्मिक गतिविधियों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए थे.

हालांकि, 24 नवंबर को विवादित स्तंभ पर दीप नहीं जलाया गया. दीप मंडपम में पहले की तरह पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्ज्वलित किया गया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर अवमानना याचिकाएं दाखिल हुईं.

27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सख्त रुख अपनाया. अदालत ने 28 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया. इस बार अदालत ने कहा कि श्रद्धालु दरगाह से कम से कम 50 मीटर की दूरी रखते हुए दीप प्रज्ज्वलन में हिस्सा ले सकेंगे. अदालत ने मंदिर के ट्रस्टियों के बोर्ड को निलंबित कर दिया और मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी मद्रास हाईकोर्ट के दो पूर्व न्यायाधीशों की समिति को सौंप दी. साथ ही पूरे पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF को देने का आदेश दिया.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दरगाह की सुरक्षा और वहां नमाज पढ़ने आने वाले लोगों के अधिकारों में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. यानी दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति के साथ दूसरे धार्मिक स्थल की सुरक्षा और धार्मिक गतिविधियों का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.

दीपम विवाद में आस्था, परंपरा और धार्मिक अधिकारों का सवाल

तिरुप्परंकुंद्रम का दीपम विवाद केवल एक स्थान पर दीप जलाने का मामला नहीं है. इसके पीछे धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक दावों और पूजा-पद्धति से जुड़े कई सवाल हैं. हिंदू धार्मिक परंपरा में दीप प्रज्ज्वलन को ईश्वर के प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. कार्तिगई दीपम जैसे पर्व में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के अनंत ज्योति स्वरूप और भगवान मुरुगन की धार्मिक परंपरा से जुड़ा है.

हालांकि, इस धार्मिक महत्व को समझने के साथ यह भी जरूरी है कि दीपथून पर दीप जलाने की ऐतिहासिक परंपरा के दावे को अलग से देखा जाए. एक ओर श्रद्धालु इसे अपनी आस्था और धार्मिक अधिकार से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन और दरगाह से जुड़े पक्ष अपने ऐतिहासिक और कानूनी तर्क रख रहे हैं.

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि धार्मिक परंपराओं, पूजा के अधिकार और अलग-अलग समुदायों की आस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब सबकी नजर 28 नवंबर को होने वाले दीप प्रज्ज्वलन पर है.