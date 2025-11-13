5 रुपये की चीज को Maruti Dzire से चुराने आया शख्स, CCTV में कैद हुई घटना, MP में चोरी का अनोखा मामला

Viral News: सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला. पुलिस के सामने शख्स ने एडवोकेट संजीव से माफी मांगी और अखबार को वापस कर दिया.

मध्य प्रदेश की शिवपुरी से चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया. जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. यह चोरी कोई लाख-दो लाख रुपये या महंगे सामान नहीं, बल्कि 5-10 रुपये के ऐसे सामान की हुई, जिसके चुराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. लेकिन चर्चा इस वजह से हो रही है कि इसको चुराने वाला शख्स मारुति स्विफ्ट डिजायर से आया था. चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

मामला शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र का है. जहां महाराणा प्रताप कॉलोनी में एडवोकेट संजीव बिलगैया का लॉ चैम्बर है. संजीव हर रोज की तरह सुबह करीब 10 बजे अपने चैम्बर पहुंचे. वह किसी केस के सिलसिले में अपने सहयोगी अधिवक्ता गजेंद्र यादव से चर्चा कर रहे थे. इसी दौरान उनके चैम्बर के बाहर एक मारुति डिजायर कार आकर रुकी. जिसमें एक शक्स बाहर निकला और रेलिंग के अंदर रखे अखबार को चुराकर फरार हो गया.

यह पूरी वारदात ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वकील संजीव ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दी. उन्होंने सबूत के तौर पर पुलिस को CCTV फुटेज दिखाया. जिसमें एक शख्स डिजायर कार से उतरकर अखबार को चुराते हुए साफ देखा जा सकता है.

सीसीटीवी और गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला. पुलिस के सामने शख्स ने एडवोकेट संजीव से माफी मांग ली और अखबार को वापस कर दिया.

चोरी का कोई मामला नहीं होता छोटा

वकील ने कहा कि भले ही यह कोई बड़ी चोरी नहीं थी, लेकिन हमें चोरी के मामलों को हल्का नहीं लेना चाहिए. इतनी छोटी चोरी का यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

