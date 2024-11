Maharashtra Assembly Elections 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि देश में पिछले 10 सालों से एक ओबीसी प्रधानमंत्री है. देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी को साथ लेकर चल रहा है. कांग्रेस ओबीसी की पहचान खत्म करना चाहती है.

एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आगे कहा कि कांग्रेस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पिछले 10 सालों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है और वह सबको साथ लेकर चल रहा है, इसलिए, कांग्रेस ओबीसी की पहचान को खत्म करने और उन्हें अलग-अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है. कांग्रेस ओबीसी के बड़े समूह की पहचान को छीनकर उसे अलग-अलग जातियों और छोटे समूहों में बांटना चाहती है. आपको कांग्रेस की विभाजनकारी रणनीति से सतर्क रहना होगा. आपको देश को तोड़ने और बर्बाद करने के कांग्रेस के छिपे हुए एजेंडे के बारे में जागरूक रहना होगा. 'हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे.'

'जम्मू-कश्मीर के दलितों को कोई अधिकार नहीं दिया'

'फर्जीवाड़ा' में कांग्रेस ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. संविधान की जिस 'लाल किताब' का कांग्रेस पार्टी बखान कर रही थी और बांट रही थी, उसमें कुछ भी नहीं था. यह एक खोखली किताब थी. यह बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की उपेक्षा और नफरत का सबूत है. कांग्रेस के इस मूर्खतापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक खेल से पूरा देश स्तब्ध है. कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के दलितों को कोई अधिकार नहीं दिया. कश्मीर इतने दशकों तक आतंकवाद की आग में जलता रहा, वहां अलगाववाद पनपता रहा. देश को यह भी नहीं पता चलने दिया गया कि 75 साल तक इस देश में दो संविधान चले.

