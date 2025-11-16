FacebookTwitterYoutubeInstagram
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

Delhi Metro News: दिल्ली सरकार ने तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला किया है. यह बदलाव स्थानीय पहचान और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है.

राजा राम

Updated : Nov 16, 2025, 03:44 PM IST

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम

Delhi Metro News: दिल्ली में यात्रा करने वाले मेट्रो यात्रियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. राजधानी के तीन महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों के नाम जल्द ही बदल दिए जाएंगे. यह फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेजांगला युद्ध के वीर शहीदों को समर्पित राज कलश यात्रा के दौरान लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बदलाव स्थानीय लोगों की मांग और क्षेत्र की पहचान को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इससे रोज़ाना आने-जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पहचानने में आसानी होगी और इलाके के सांस्कृतिक महत्व को सम्मान भी मिलेगा. 

दिल्ली में निकाली जा रही यह राज कलश यात्रा रेजांगला युद्ध में शहीद हुए जवानों को सम्मान देने के लिए आयोजित की गई है. इसी यात्रा के हैदरपुर पहुंचने पर सीएम रेखा गुप्ता ने खुशी जाहिर की और कहा कि यह पल दिल्ली के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने बताया कि सरकार क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर गंभीर है और इसी दिशा में मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया है. 

इन स्टेशन के नाम बदले जाएंगे 

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम अब ‘मधुबन चौक’, प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन का नया नाम ‘उत्तरी पीतमपुरा/प्रशांत विहार’, जबकि हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन का नाम ‘हैदरपुर गांव’ रखा जाएगा. उनका कहना है कि इससे यात्रियों को स्टेशन की लोकेशन और आसपास की पहचान को बेहतर समझने में मदद मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

परंपरा और विकास दोनों का संतुलित मेल होगा

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मैक्स हॉस्पिटल रोड को चौड़ा करने और नए अंडरपास निर्माण का काम तेज़ी से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में यातायात और आसान हो जाएगा. सरकार का दावा है कि हैदरपुर गांव अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित होते दिल्ली का नया प्रतीक बनेगा, जिसमें परंपरा और विकास दोनों का संतुलित मेल होगा. 

