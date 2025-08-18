क्या बदल रही है कांग्रेस? वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरें दे रहीं बड़े संकेत, ये रही अंदर की कहानी

बिहार में करीब तीन महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस बीच क्या कांग्रेस बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की ये 2 तस्वीरें दे रहीं बड़े संकेत. आइए जानते हैं क्या है अंदर की कहानी..

राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार से क्यों की? बिहार में करीब तीन महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस तो इस राज्य में सत्ता के दावेदारों में भी शामिल नहीं है. आरजेडी के साथ वह महागठबंधन में जूनियर पार्टनर है. कायदे से इस तरह की यात्राओं के लिए कांग्रेस ऐसे राज्य को चुनती जहां वह खुद सत्ता की शीर्ष दावेदार हो. भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के दौरान भी पार्टी ने ऐसा ही किया था. इसके बावजूद राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार से की तो इसकी जायज वजहें भी हैं. राजनीति में कई बार लक्ष्य वो नहीं होता जो सामने दिखता है. वह तो लक्ष्य तक पहुंचने का केवल एक जरिया होता है. एक घटना के रूप में इसके आकलन से बेहतर है कि इसकी तस्वीरों पर नजर डालें. तस्वीरें अक्सर वो कहानी कह जाती हैं जिन्हें पढ़ने में अक्सर हम चूक जाते हैं. रविवार को सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की दो तस्वीरों ने बिहार चुनाव और उससे आगे के बारे में कांग्रेस की रणनीति का इशारा कर दिया. इन तस्वीरों ने यह भी बता दिया कि चुनावी माहौल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यात्रा को समर्थन देने के लिए लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी क्यों तैयार हुई.

क्या है इन तस्वीरों में

इनमें से पहली तस्वीर तब की है जब रविवार को सासाराम पहुंचने के बाद राहुल गांधी पहली बार आम लोगों के बीच आते हैं. जनसभा में राहुल गांधी की ग्रैंड एंट्री जिस गाड़ी से हुई, उसकी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठे थे. हाथ हिलाते राहुल के पीछे पहली लाइन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी थे. पीछे की लाइन में सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान खड़े थे. दूसरी तस्वीर जनसभा के बाद की है जब वोटर अधिकार यात्रा की औपचारिक शुरुआत होती है. इस बार ओपन कार में दो ही लोग खड़े हैं- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव. इस तस्वीर में दोनों आम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए.

कांग्रेस के बदले रुख का संकेत

ये दोनों तस्वीरें एक साथ कई संदेश देने वाली हैं. पहली तस्वीर में हाथ हिलाते राहुल और स्टीयरिंग थामे तेजस्वी ने ये बता दिया कि इस यात्रा के नायक राहुल हैं, लेकिन बिहार में इसकी कमान तेजस्वी के हाथों में है. बिहार चुनाव में भी इन दोनों की हालत कमोबेश ऐसी ही है. राहुल की पार्टी राष्ट्रीय है, लेकिन बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव में उतर रही है. राहुल ने इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी के रुख में बड़े बदलाव का इशारा भी किया. तेजस्वी को ड्राइविंग थमाकर राहुल ने बताया कि वे गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी सड़क पर उतरने को तैयार हैं. इससे पहले तक राहुल उन राज्यों में कम एक्टिव होते थे जहां कांग्रेस खुद सत्ता के दावेदारों में शामिल नहीं हो.

बिहार में बदलेगी कांग्रेस की रणनीति!

तस्वीर के छिपे संदेशों में संभवतः एक यह भी है कि कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में अपनी खोई सियासी जमीन हासिल करने की शुरुआत कर रही है. साथ ही ये भी कि राहुल की राजनीति में बिहार की भूमिका अहम है. इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भले न मिले, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस को जरूर मिल सकता है. खासकर तब जबकि वो आरजेडी से अलग राज्य में अपना अलग अस्तित्व ढूंढने की कोशिश करेगी. ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1980 के दशक तक बिहार कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक था.

दूसरी तस्वीर में लालू इफेक्ट

दूसरी तस्वीर में तेजस्वी कार की छत पर बैठे राहुल के साथ खड़े हैं, लेकिन पहली नजर में ही साफ है कि इस वोटर अधिकार यात्रा की कमान राहुल के हाथों में है. तेजस्वी वहां खड़े हैं तो केवल इसलिए कि कहीं सारी महफिल राहुल न लूट जाएं. चुनाव से पहले विपक्ष का इतना बड़ा मजमा हो और उसमें आरजेडी की भागीदारी नहीं हो, ऐसी गलती लालू यादव जैसा अनुभवी सियासी खिलाड़ी नहीं कर सकता. लालू जानते हैं कि ये मौका तेजस्वी को राहुल के बराबर खड़ा करने का है. इसलिए उन्होंने कांग्रेस की इस यात्रा को समर्थन देने का ऐलान किया. खबरें ये भी हैं कि यात्रा के अधिकांश हिस्से में तेजस्वी भी राहुल के साथ मौजूद रहेंगे.

