ये इजरायली हथियार बने भारतीय वायु सेना की सबसे बड़ी ताकत, कई गुना बढ़ गई Su-30MKI और MiG-29 क्षमता

रैम्पेज एयर-टू-सरफेस मिसाइल, SPICE स्मार्ट बॉम्ब और Air LORA बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियार भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं. एयरफोर्स इन हथियारों को अपने अग्रिम पंक्ति के विमानों पर तैनात कर रही है.

Air LORA मिसाइल को अब भारत में बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी है.

रैम्पेज एयर-टू-सरफेस मिसाइल दुश्मन के कमांड सेंटर उड़ा सकती है.

SPICE स्मार्ट बॉम्ब का इस्तेमाल वायुसेना ने बालाकोट एयरस्ट्राइक में भी किया था.



भारत और इजरायल की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है. दोनों देश अब मिलकर कई तरह के हथियार भी बनाते हैं. दरअसल, भारत-इजरायल दोस्ती का सबसे बड़ा प्रभाव सैन्य क्षेत्र में ही देखने को मिलता है. इस समय भारतीय वायुसेना कई ऐसे वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है जो इसकी ताकत की रीढ़ हैं. इन इजरायली 'स्टैंड-ऑफ' हथियारों ने इंडियन एयरफोर्स को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में जाए बिना अपने लक्ष्य को तबाह करने की क्षमता दी है. इजरायल के कई एडवांस्ड सिस्टम भारत के मुख्य लड़ाकू विमानों, भरकम Su-30MKI और अपग्रेड किए गए MiG-29 पर फिट हैं. आइये जानते हैं कि वर्तमान में कौन से इजरायली हथियार वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं.

Air LORA मिसाइल से कांपता है दुश्मन

इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित की गई Air LORA मिसाइल एक हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है. ये मिसाइल लगभग Mach 5 की रफ्तार और 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है. मजबूत एंटी-जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस ये मिसाइल हाइब्रिड GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है. IAF के लिए Air LORA गेम-चेंजर साबित हो सकती है. Su-30MKI जैसा भारी अग्रिम पंक्ति का विमान एक साथ ऐसी चार भारी मिसाइलें ले जा सकता है. Air LORA दुश्मन के मजबूत कमांड सेंटर, रडार ग्रिड और एयरबेस को नष्ट कर सकती है. इसकी रेंज पायलटों को दुश्मन के एयर डिफेंस से दूर रहने की सुविधा देती है. डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत Air LORA का स्थानीय स्तर पर उत्पादन बड़े पैमाने पर कर सकता है.

रैम्पेज एयर-टू-सरफेस मिसाइल

इजरायल की एल्बिट सिस्टम और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर रैम्पेज मिसाइल का डिजाइन और विकास किया है. इस मिसाइल को दुश्मन के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. 250 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज और आखिरी डाइव के दौरान सुपरसोनिक स्पीड के साथ रैम्पेज मिसाइल भारी तबाही मचाती है. इंडियन एयरफोर्स के Su-30MKI, MiG-29 और जगुआर विमानों पर इन मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा चुका है. रैम्पेज दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क को भी चकमा दे सकती है. भारत में अब रैम्पेज को भी घरेलू स्तर पर बनाने की योजना तैयार की जा रही है.

SPICE स्मार्ट बॉम्ब

इजरायल की राफेल एडवान्स्ड सिस्टम भारतीय वायुसेना को SPICE गाइडेंस किट मुहैया कराती है. ये सिस्टम बिना गाइडेंस वाले बमों को सटीक निशाना लगाने वाले स्मार्ट हथियारों में बदल देता है. इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सीकर से लैस ये किट तब भी बम को रास्ता दिखाती है जब दुश्मन सेना GPS सिग्नल को पूरी तरह से जाम कर देती है. इस किट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के दौरान किया था.