'मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी व्यवस्था...', UGC के नए नियमों पर बढ़ता विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तोड़ी चुप्पी

UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर देशभर में विरोध तेज है. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि किसी भी छात्र या शिक्षक के साथ भेदभाव नहीं होगा और सभी कदम संविधान के दायरे में होंगे.

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) द्वारा बीते दिनों जारी किए गए नए नोटिफिकेशन को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है. ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026’ के खिलाफ कई राज्यों में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं. जगह-जगह धरना-प्रदर्शन और विरोध तेज हो रहे हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने पहली बार इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. दरअसल, अब इस मामले को लेकर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस नियमावली के तहत किसी भी छात्र या शिक्षक के साथ न तो उत्पीड़न होगा और न ही किसी तरह का भेदभाव किया जाएगा.

कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं करेगा

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री मीडिया से बातचीत में भरोसा दिलाया कि चाहे UGC हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि जो भी व्यवस्था लागू की जाएगी, वह पूरी तरह संविधान के दायरे में होगी. शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और सरकार का उद्देश्य केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है. उन्होंने अपील की कि इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने से बचा जाए और किसी भी वर्ग के खिलाफ भेदभाव या अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा.

चार प्रमुख प्रावधान

दरअसल, UGC के नए नियमों के तहत चार प्रमुख प्रावधान किए गए हैं. इसके अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में ‘इक्विटी कमेटी’ और ‘इक्विटी स्क्वॉड’ का गठन किया जाएगा. सभी संस्थानों में 24x7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की जाएगी. इसके अलावा SC और ST वर्ग के छात्रों को सुरक्षित और भेदभाव-मुक्त माहौल देने पर विशेष जोर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है या उनके फंड पर रोक लगाई जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर

हालांकि, इन प्रावधानों को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है. UGC के नियम 3(सी) पर आरोप है कि इसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल SC, ST और OBC वर्ग तक सीमित कर दिया गया है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों को इस परिभाषा में शामिल नहीं किया गया, जबकि उन्हें भी जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई और केंद्र सरकार के रुख पर सबकी नजरें टिकी हैं.

