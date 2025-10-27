FacebookTwitterYoutubeInstagram
Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन

Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

भारत

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के गहने और नकदी चोरी हो गई. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजा राम

Updated : Oct 27, 2025, 11:28 AM IST

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कर्नाटक के पूर्व डीजीपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर से करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की चोरी का मामला सामने आया. यह घटना सेक्टर-जी स्थित उनके मकान में घटी, जहां श्रीवास्तव के रिश्तेदार नितिन कुमार श्रीवास्तव और उनकी पत्नी ऋषिका राज रह रहे थे. दरअसल, ऋषिका राज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति नितिन इन दिनों सलाला (ओमान) में कार्यरत हैं. परिवार 16 अक्टूबर को सलाला चला गया था और घर की देखरेख की जिम्मेदारी पुराने नौकर आकाश रावत को सौंपी गई थी. दीपावली के अवसर पर 20 अक्टूबर को आकाश ने घर पर पूजा की और 21 अक्टूबर को अपने गांव रवाना हो गया. 

नकदी समेत सोने और हीरे के जेवर भी गायब 

26 अक्टूबर की सुबह जब आकाश मोटरसाइकिल लेने घर पहुंचा तो उसने देखा कि कई दरवाजों के ताले टूटे पड़े हैं और अंदर का सामान बिखरा हुआ है. उसने तुरंत ऋषिका के रिश्तेदारों को सूचना दी. शिकायत के अनुसार, जब ऋषिका घर लौटीं तो पूरा मकान अस्त-व्यस्त मिला. अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखे सोने व हीरे के जेवर तथा लगभग 2.25 लाख रुपये नकद गायब थे. चोरी किए गए सामान में आठ सोने के कंगन, 11 चेन, चार कड़े, दो लॉकेट, पांच बड़े सेट, दो हीरे के छोटे सेट, एक हीरे का बड़ा सेट, दो बाजूबंद, 24 झुमके और करीब 40 ग्राम के सोने के सिक्के शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है SIR? चुनाव आयोग आज कर सकता है अहम घोषणा

सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

चोर घर से सीसीटीवी का डीवीआर, एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स और अन्य कीमती वस्तुएं भी साथ ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों की पहचान की जा सके. फिलहाल पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है और नौकर आकाश रावत सहित अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. इस वारदात ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. 

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता
Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व
लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
