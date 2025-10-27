Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के गहने और नकदी चोरी हो गई. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कर्नाटक के पूर्व डीजीपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर से करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की चोरी का मामला सामने आया. यह घटना सेक्टर-जी स्थित उनके मकान में घटी, जहां श्रीवास्तव के रिश्तेदार नितिन कुमार श्रीवास्तव और उनकी पत्नी ऋषिका राज रह रहे थे. दरअसल, ऋषिका राज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति नितिन इन दिनों सलाला (ओमान) में कार्यरत हैं. परिवार 16 अक्टूबर को सलाला चला गया था और घर की देखरेख की जिम्मेदारी पुराने नौकर आकाश रावत को सौंपी गई थी. दीपावली के अवसर पर 20 अक्टूबर को आकाश ने घर पर पूजा की और 21 अक्टूबर को अपने गांव रवाना हो गया.

नकदी समेत सोने और हीरे के जेवर भी गायब

26 अक्टूबर की सुबह जब आकाश मोटरसाइकिल लेने घर पहुंचा तो उसने देखा कि कई दरवाजों के ताले टूटे पड़े हैं और अंदर का सामान बिखरा हुआ है. उसने तुरंत ऋषिका के रिश्तेदारों को सूचना दी. शिकायत के अनुसार, जब ऋषिका घर लौटीं तो पूरा मकान अस्त-व्यस्त मिला. अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखे सोने व हीरे के जेवर तथा लगभग 2.25 लाख रुपये नकद गायब थे. चोरी किए गए सामान में आठ सोने के कंगन, 11 चेन, चार कड़े, दो लॉकेट, पांच बड़े सेट, दो हीरे के छोटे सेट, एक हीरे का बड़ा सेट, दो बाजूबंद, 24 झुमके और करीब 40 ग्राम के सोने के सिक्के शामिल हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

चोर घर से सीसीटीवी का डीवीआर, एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स और अन्य कीमती वस्तुएं भी साथ ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों की पहचान की जा सके. फिलहाल पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है और नौकर आकाश रावत सहित अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. इस वारदात ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

