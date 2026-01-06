यूपी सरकार का परिवारों को बड़ा तोहफा, अब प्रॉपर्टी गिफ्ट करना हुआ सस्ता

यूपी सरकार के इस फैसले से अब परिवार के सदस्यों के बीच कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के डोनेशन पर भी स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी राहत मिलेगी. जानें आखिर क्या है पूरा मामला..

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश में परिवार के सदस्यों के बीच की जाने वाली अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में दी जा रही छूट के दायरे को और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकार के इस फैसले से अब परिवार के सदस्यों के बीच कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के डोनेशन पर भी स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी राहत मिलेगी.

अभी तक उत्तर प्रदेश में इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत गिफ्ट डीड पर प्रॉपर्टी की वैल्यू के आधार पर स्टैंप ड्यूटी देनी होती है, जैसा कि कन्वेंस डीड में होता है, जबकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रावधानों के अनुसार अचल संपत्ति के लिए गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

यूपी सरकार की राहत से किसे मिलेगा फायदा?

स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन सेक्शन-2 की 3 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के जरिए यह तय किया गया था कि अगर अचल संपत्ति परिवार के सदस्यों को गिफ्ट की जाती है तो स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर ज्यादा से ज्यादा ₹5,000 लिए जाएंगे जिससे सामान्य स्टाम्प ड्यूटी से छूट मिलेगी. यह छूट पहले सिर्फ खेती और रिहायशी प्रॉपर्टी तक ही सीमित थी. योगी कैबिनेट के पास किए गए एक प्रस्ताव के तहत अब इस छूट को परिवार के सदस्यों के बीच कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने पर भी बढ़ा दिया गया है. इससे परिवारों के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान, ज़्यादा पारदर्शी और कम खर्चीली हो जाएगी.

राज्य के स्टाम्प्ट और रजिस्ट्रेशन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि 2022 से पहले तक परिवार के रिश्ते में अगर कोई प्रॉपर्टी देता था तो पूरे सर्किल रेट के बराबर स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता था. 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तय हुआ कि पारिवारिक रिश्तों में अगर कोई प्रॉपर्टी दान की जाती है तो उस पर फिक्स्ड 5 हजार रुपए स्टांप लगेगा. लेकिन यह दान केवल रिहायशी और कृषि वाले प्रॉपर्टी पर लागू था लेकिन अब यह नियम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी लागू कर दिया गया है. शहर के अंदर अब तक यह 7 प्रतिशत और गांवों में 5 प्रतिशत था, लेकिन अब गांव या शहर कहीं भी आपको केवल 5 हजार रुपए का ही भुगतान करना होगा.

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक पहले के जारी नोटिफिकेशन में रिश्तेदारों की परिभाषा और दूसरे प्रावधानों को भी और साफ किया गया है. यह छूट ऑफिशियल गजट में संबंधित नोटिफिकेशन के पब्लिश होने की तारीख से तुरंत लागू होगी. सरकार के इस फैसले को जनता के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है जिससे पारिवारिक संपत्ति के कानूनी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा और विवाद कम होंगे.



