ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में अबतक 24 करोड़ की शराब जब्त

बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?

अनामिका सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, चाकू से किए थे 34 वार

तेलंगाना, जयपुर के बाद बारबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 घायल

दुनिया का एकमात्र देश जहां अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री नहीं दे सकेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस पर सलाह

कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई

Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

भारत

भारत

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?

बिहार चुनाव 2025 में राजनीतिक दलों ने 8 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की मुफ़्त चीज़ें देने का वादा किया है जो राज्य के वार्षिक बजट का तीन गुना है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे वादे बिहार के आर्थिक संकट को और गहरा सकते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 04, 2025, 07:45 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?

Bihar Elections 2025

चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है जहाँ नागरिक उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में चुनाव वोट खरीदने का एक ज़रिया बन गए हैं, जहां लुभावने योजनाओं और नारों के ज़रिए सरकारी धन का गबन किया जाता है. बिहार में राजनीतिक दलों ने जनता को हर साल किसी न किसी रूप में 8 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा देने का वादा किया है. यह राशि बिहार के वार्षिक बजट का तीन गुना है. सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन ने नकदी से लेकर सरकारी नौकरियों तक के वादे किए हैं. अर्थशास्त्री इस बात पर अड़े हैं कि ये दल अपने वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लाएँगे. मुफ़्त सामान बाँटने का वादा सरकारी ख़ज़ाना खाली करके ही पूरा किया जा सकता है.
 
बिहार पर कुल 2.85 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है. प्रति व्यक्ति कर्ज 21,773 रुपये है. कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए सरकार को सालाना 23,000 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ता है. राज्य का राजकोषीय घाटा 29,000 करोड़ रुपये है. बिहार की 7 फीसदी आबादी दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करती है. इनमें से ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं. ये चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं. एनडीए और महागठबंधन, दोनों ने बिहार की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को उबारने का वादा किया है, लेकिन इसके लिए कोई रोडमैप पेश नहीं किया है. कोई भी सरकार सत्ता में आए, तो बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और कानून का राज सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है.
 
राजनेता अपने वादों से लोगों की उम्मीदें तो बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते. नई सरकार बनते ही लोग उनसे अपने चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की उम्मीद करते हैं. हर राज्य में मुफ्त उपहार बाँटने की संस्कृति पनपने लगी है, लेकिन इससे विकास नहीं होता और समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है. बिहार की समस्याएँ अनगिनत हैं. गरीबी, अपराध, कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था और पिछड़ापन यहाँ की चुनौतियाँ हैं. शहरीकरण और औद्योगीकरण बहुत कम है. बिहार का आम आदमी सत्ता का भूखा है. वहाँ के युवा या तो राजनीति में रुचि लेते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली जाते हैं. ज़्यादातर आईएएस और आईपीएस अधिकारी बिहार से ही आते हैं. गरीब परिवारों के लोग जबरन वसूली और वसूली करने वाले आपराधिक गिरोहों में शामिल हो जाते हैं. हर साल राज्य का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है. इन सभी समस्याओं का समाधान उचित नीतियों और योजना से किया जा सकता है. खैरात बांटने से स्थिति नहीं सुधरेगी!
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

