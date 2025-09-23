Add DNA as a Preferred Source
भारत

प्रशांत किशोर के आरोपों का रहस्य, बीजेपी से ज्यादा रहस्यमय है नीतीश कुमार की चुप्पी

बिहार में प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और उनके निशाने पर नीतीश कुमार सरकार के मंत्री हैं. लेकिन नीतीश कुमार ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है. नीतीश ने न तो अपने मंत्रियों को कुछ कहा है, न ही प्रशांत किशोर पर पलटवार किया, समझें क्या हैं इसके मायने...

Latest News

आदित्य पूजन

Updated : Sep 23, 2025, 03:02 PM IST

प्रशांत किशोर के आरोपों का रहस्य, बीजेपी से ज्यादा रहस्यमय है नीतीश कुमार की चुप्पी
बिहार की सियासत में इन दिनों काफी कुछ चल रहा है जो रहस्यमय है. लालू यादव के परिवार में कलह सामने आ चुकी है. सालों बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह में हैं जो विपक्षियों से ज्यादा उसके गठबंधन साझीदार आरजेडी को परेशान कर रहा है. इधर, प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और उनके निशाने पर नीतीश कुमार सरकार के मंत्री हैं. पीके ने बीजेपी के मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने अब तक चुप्पी साध रखी है. सवालों के घेरे में नीतीश की पार्टी के मंत्री भी हैं. बीजेपी और नीतीश दोनों की ही चुप्पी रहस्यमय है. दोनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई है. बीजेपी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को खास तौर पर निशाना बनाती है, लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमय है सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी. नीतीश ने न तो अपने मंत्रियों को कुछ कहा है, न ही प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है.  ये चुप्पी संदेह पैदा करती है क्योंकि एक बार जब उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब नीतीश ने इस्तीफा देकर नए पार्टनर के साथ सरकार बना ली थी.

यह भी पढ़ें- प्रियंका गांधी की इस चूक की वजह से पार्टी में मची अंदरूनी कलह? जानिए क्यों नाराज हो गए कांग्रेसी कार्यकर्ता

सुशील मोदी के आरोपों से हिला गठबंधन

ये वाकया 2017 का है. नीतीश सीएम थे और उनकी सरकार में आरजेडी भी शामिल थी. तब बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया था. वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत पेश करते. ये सिलसिला 90 दिनों तक चलता रहा. इस दौरान सुशील मोदी ने 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे. सुशील मोदी के आरोपों ने बिहार में राजनीतिक भूचाल ला दिया था और अंततः नीतीश-लालू की गठबंधन सरकार गिर गई थी. तब नीतीश ने तेजस्वी यादव से कहा था कि उन्हें आरोपों पर सफाई देनी चाहिए. नीतीश ने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे. आगे चलकर राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे नीतीश और सुशील मोदी की दोस्ती का प्लान बताया था. उनका मानना था कि आरजेडी से पीछा छुड़ाने के लिए नीतीश ने ही यह मास्टरप्लान तैयार किया था. सुशील मोदी उनका साथ देने को तैयार हुए क्योंकि इसमें बीजेपी का भी फायदा था.

पीके के निशाने पर बीजेपी के नेता

बिहार के सियासी हालात फिलहाल 2017 से काफी मेल खा रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि तब चुनाव नहीं थे. अभी सुशील मोदी की भूमिका में प्रशांत किशोर हैं. उनके निशाने पर सत्तारूढ़ गठबंधन के चार नेता हैं- बीजेपी के मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और संजय जयसवाल, जेडीयू के अशोक चौधरी. प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे की पत्नी के बैंक खाते में करोड़ों रुपये के लेनदेन पर सवाल उठाए हैं. पीके ने खाता नंबर सार्वजनिक करते हुए मंगल पांडे से जवाब मांगा है. पैसों के इस लेन देन में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल का नाम भी आया है. इसी तरह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर फर्जी दस्तावेज के सहारे जमानत लेने का आरोप लगाया है. सांसद संजय जयसवाल पर अपने पेट्रोल पंप के जरिए नगर निगम की गाड़ियों के बिल में घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया है.

यह भी पढ़ें- 'पर्दे के पीछे वाले डायलॉग, बुलडोजर स्टंट नहीं ...', CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी

जेडीयू के मंत्री भी सवालों के घेरे में

पीके ने सबसे बड़ा आरोप नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी पर लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि चौधरी ने गलत तरीके से 200 करोड़ की जमीनें खरीदी हैं. इस मामले में अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी का नाम भी आया है. पीके के लगातार खुलासों के बाद भी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है. जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी से आरोपों पर सफाई देने का आग्रह किया तो वे पार्टी में अकेले पड़ गए. फिर नीरज ने भी अपना मुंह बंद कर लिया. 

चुप क्यों हैं नीतीश?

खास बात ये है कि पीके के निशाने पर जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के नेता हैं. करीब दो महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है. महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी का सबसे मुद्दा भ्रष्टाचार ही रहा है. ऐसे में पीके के आरोप उसके गले की हड्डी बन सकता है. तुर्रा ये कि पीके हर दिन बीजेपी नेताओं को चुनौती दे रहे हैं. इसके बावजूद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शांत है. उसे शायद ये उम्मीद है कि सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश अपने मंत्रियों पर लगे आरोपों का जवाब देंगे. समस्या ये है कि चुनावी मौसम में नीतीश पूरी तरह चुप हैं. बीजेपी भी चुप है क्योंकि उसे पता है कि नीतीश की चुप्पी के अक्सर बड़े निहितार्थ होते हैं.

