सबरीमाला मंदिर में 4 किलो सोने की घपलेबाजी, केरल HC ने दिए जांच के आदेश

केरल के सबरीमाला मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से करोड़ों का सोना गायब होने की घटना सामने आई है. केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस मामले में क्या चल रहा है.

सबरीमाला केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर है. यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. भक्तों को लगता है कि यह एक पवित्र मंदिर है. लेकिन अब इस मंदिर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि इस मंदिर का सोना गायब हो गया है.

आखिर मामला क्या है?

सबरीमाला मंदिर से अचानक सोना गायब होने से हड़कंप मच गया है. केरल उच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. हर तरफ़ आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है. सबरीमाला मंदिर में सोने की परत चढ़ाने का काम 2019 में शुरू हुआ था. उस समय मंदिर से 4 किलो सोना गायब हुआ था.



मंदिर को 42 किलो सोने से मढ़ा जाना था. इस काम में इस्तेमाल की गई सोने की प्लेटों को गर्भगृह में फिर से स्थापित किया जाना था. हालांकि, इन प्लेटों का वजन करने पर पता चला कि मढ़ाई में केवल 38 किलो सोने का ही इस्तेमाल हुआ था. यह भी पता चला कि बाकी सोना गायब हो गया था. इसलिए, अब उच्च न्यायालय ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि यह गायब सोना कहां गया.

देवी रुक्मिणी के प्राचीन आभूषणों को मिलेगा नया रूप

श्री विट्ठल रुक्मिणी माता के आभूषण उत्कृष्ट एवं विलक्षण शिल्पकला के साथ-साथ प्राचीन एवं दुर्लभ भी हैं, और उत्सव के दौरान देवताओं द्वारा धारण किए जाते हैं. मंदिर समिति के कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेलके ने यह भी बताया कि नवरात्रि उत्सव की तैयारी के लिए श्री विट्ठल रुक्मिणी माता के प्राचीन आभूषणों को एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है.

गले के आभूषणों में करला मंगलसूत्र, दशावतारी मंगलसूत्र, कोल्हापुरी साज, पन्ना गरसोली, छोटी साड़ी, बड़ी साड़ी, मूर्ति हार, मोहर हार, एकदानी, बोरमल, तुशी, तुलसी हार, झेला, पोहे हार, चंद्र हार, चपला हार, पेट्या हार, शिंदेशाही हार, तनमणी, चिंचपेटी, नवरत्न हार, शिंदे हार, जौ हार और उच्चकोल सूर्य-चंद्र हार शामिल हैं. हीरे की डंडी वाली तनमणी, नक्षत्र हार जैसे कई प्रकार के बहुमूल्य आभूषण हैं.

