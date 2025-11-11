FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच

Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को शहर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से स्कूलों को पांचवीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है. जानें पूरा मामला...

Bhasha

Nov 11, 2025, 04:20 PM IST

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को शहर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से स्कूलों को पांचवीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है. यह कदम केंद्र सरकार के क्रमिक प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत प्रदूषण रोधी उपाय लागू किए जाने के बाद उठाया गया है.

हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का स्कूलों को निर्देश

शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर कहा, 'शिक्षा निदेशालय, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ में कक्षाएं संचालित करें यानी अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्कूल के साथ-साथ ऑनलाइन दोनों माध्यमों (जहां भी ऑनलाइन कक्षाएं संभव हो) में कक्षाएं संचालित करें.'

यह फैसला दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के सोमवार के 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425 हो जाने के बाद लिया गया. दिल्ली की वायु गुणवत्ता धीमी गति से हवा चलने, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बिगड़ी, जिससे प्रदूषक सतह के करीब जमा हो गए.

