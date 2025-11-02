आज 'CMS-03' सैटेलाइट होगी लॉन्च, नेवी के लिए होगा गेमचेंजर, पाकिस्तानी गतिविधियों पर स्पेस से रखी जाएगी नज़र

भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 आज 2 नवंबर दिन रविवार को लॉन्च किया जाएगा. LVM3 रॉकेट इस 4400 किलोग्राम वज़नी उपग्रह को ले जाएगा. इससे भारतीय नौसेना को बड़ी मदद मिलेगी, वह अंतरिक्ष से समुद्री क्षेत्र पर कड़ी नज़र रख सकेगी.

भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए अपनी तकनीक और हथियारों को लगातार उन्नत कर रहा है. इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारत का प्रसिद्ध प्रक्षेपण यान LVM3 (प्रक्षेपण यान मार्क-3) रॉकेट अपनी पांचवीं उड़ान, यानी LVM3-M5 मिशन के लिए तैयार है. इस प्रक्षेपण का उद्देश्य देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 (संचार उपग्रह मिशन-03) को अंतरिक्ष में स्थापित करना है, जो भारतीय नौसेना के लिए बेहद उपयोगी होगा

एलवीएम3 रॉकेट का पांचवां सफल मिशन

भारत का LVM3 रॉकेट सबसे शक्तिशाली स्पेस लोडर रॉकेट है, जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, LVM3 यान 2 नवंबर को शाम 5:26 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा. CMS-03 रॉकेट से पहले चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया था, जिसमें भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला उपग्रह उतारा था. इस प्रक्षेपण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (ISRO) के YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकता है.

🚨 WE HAVE AN OFFICIAL LAUNCH DATE



The LVM3-M5 mission carrying the CMS-03 satellite into GTO is scheduled to lift off on 2 November! 🗓



Weighing in at 4,400 kg, CMS-03 will be the heaviest communications satellite ever launched by ISRO! 🚀



LVM3-M5 vehicle at SLP 👇 pic.twitter.com/Xl7OI9pwkn — ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) October 26, 2025



उपग्रह CMS-03 की शक्ति क्या है?

संचार उपग्रह मिशन-03 (सीएमएस-03) एक अत्यधिक उन्नत मल्टी-बैंड संचार उपग्रह है. इस उपग्रह का वज़न 4,400 किलोग्राम है. एलवीएम3 रॉकेट इस भारी उपग्रह को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में ले जाने के लिए तैयार है. यह पहली बार होगा जब इतने भारी उपग्रह को जीटीओ में भेजा जाएगा. जीटीओ वह स्थान है जहाँ से कोई उपग्रह भूस्थिर कक्षा में पहुँचता है और वहाँ से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिससे अंतरिक्ष केंद्र के साथ उसका निरंतर संचार सुनिश्चित होता है.

देश की सुरक्षा में योगदान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भूस्थिर कक्षा में पहुँचने के बाद, सीएमएस-03 अगले सात वर्षों तक भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा. इस उपग्रह का उपयोग देश के समुद्री क्षेत्रों और अत्यधिक संवेदनशील भूमि क्षेत्रों पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा. सीएमएस-03 को देश का सबसे सक्षम संचार उपग्रह कहा जा रहा है. यह नौसेना को सुरक्षित और तेज़ संचार प्रदान करेगा.

अन्य सुविधाएं

यह उपग्रह इंटरनेट कनेक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन जैसी सुविधाओं को बढ़ाएगा. विशेषज्ञों के अनुसार, यह उपग्रह न केवल समुद्री क्षेत्र में संचार को मज़बूत करेगा, बल्कि 'ऑपरेशन सिंधु' जैसे अभियानों को और भी सटीकता और तेज़ी से अंजाम देने में मदद करेगा. इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत अब अंतरिक्ष से दुश्मन (खासकर पाकिस्तान) की हर हरकत पर नज़र रख सकेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से



