महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Ajit Pawar Plane Crash News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का विमान बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान की लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ. जानें डिटेल्स...
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का विमान बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ. DGCA ने बताया कि प्लेन में अजित पवार के साथ उनके एक पीएसओ और एक अटेंडेंट भी सवार थे. इसके अलावा प्लेन में दो क्रू सदस्य जिसमें पीआईसी और एफओ भी सवार थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान में सवार किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बची है.
दुर्घटनास्थल से मिली तस्वीरों में विमान का मलबा चारों ओर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था और विमान से आग की लपटें और घना धुआं उठ रहा था. पूरा विमान राख में तब्दील हो गया था और पूरी तरह चकनाचूर दिखाई दे रहा था. शुरुआती तस्वीरों में बारामती इलाके से भीषण आग की लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था. अजित पवार के परिवार के सदस्य जिनमें उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले भी शामिल हैं, दुर्घटना के बाद बारामती के लिए रवाना हो गए हैं.
अजित पवार एक निजी चार्टर्ड विमान में यात्रा कर रहे थे जिसे मुंबई से किराये पर लिया गया था. बता दें पवार ने मंगलवार को मुंबई में कैबिनेट की बैठक में भाग लिया था और जिला परिषद चुनावों से पहले चार जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे. DGCA ने बताया कि यह विमान दिल्ली की चार्टर कंपनी वीएसआर का लीयरजेट 45 था.
