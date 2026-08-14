THDC टनल हादसे के बीच CM पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन, अंदर पहुंचकर खुद लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा, जानें अधिकारियों से क्या कहा

टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे और टनल के अंदर जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, जानें पूरा मामला...

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना के बाद शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों एवं बचाव दलों से स्थिति का जायजा लिया. मुख्यमंत्री खुद टनल के अंदर गए और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की और रेस्क्यू में जुटी टीमों से बातचीत की.

घटना वाली जगह पर पहुंचकर अधिकारियों को सीएम धामी ने क्या दिया निर्देश?

टीएचडीसी की विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टीआरटी टनल की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है. टनल के लगभग 1.50 किलोमीटर हिस्से में भू-धंसाव के कारण मलबा और पानी आने की स्थिति पैदा हुई थी. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू अभियान को प्राथमिकता देते हुए सभी उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए. उन्होंने बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस सहित सभी टीमों के साथ समन्वय बनाए रखने और टनल में अभी फंसे हुए 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए.

डीएम गौरव कुमार ने सीएम धामी को स्थिति से करवाया अवगत

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मुख्यमंत्री को घटना के साथ-साथ अब तक किए गए रेस्क्यू और मौके पर संचालित राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि टनल में फंसे 22 लोगों में से अब तक 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि बाकी 3 लोगों की तलाश एवं रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है. इस घटना में अभी तक 7 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना है.

घायलों का जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा इलाज

रेस्क्यू किए गए घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर लाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की टीम लगातार उनका उपचार और उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेस्क्यू अभियान के साथ-साथ घायलों के उपचार, परिजनों की सहायता और घटनास्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी न हो. उन्होंने बचाव दलों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखते हुए अभियान को पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ संचालित करने के निर्देश दिए.

इस दौरान कौन-कौन था मौजूद?

इस दौरान काबीना मंत्री एवं प्रभारी मंत्री भरत चौधरी, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, राज्य मंत्री हरक सिंह, पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी, नगर पंचायत अध्यक्ष आरती नवानी, सभासद राजा जोशी, आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडेय, चंद्रशेखर वशिष्ठ सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कार्मिक उपस्थित रहे.

