वो दिन जब सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र बन गए थे अजित पवार

2022 का वह दिन याद करना बेहद जरूरी है जब अजित पवार ने राजनीति में एक बड़ा उलट-फेर कर सभी को हैरान कर दिया था. यह वही दिन था जब अपने चाचा शरद पवार की छाया में अपनी राजनीतिक करियर बना रहा शख्स धीरे-धीरे महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र बन गया था...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 28, 2026, 11:38 AM IST

वो दिन जब सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र बन गए थे अजित पवार

Ajit Pawar (Image: PTI)

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह एक विमान हादसे में निधन हो गया जिससे राजनीतिक गलियारों में गहरा शोक छा गया है. वे महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता माने जाते थे और केंद्र की राजनीति में भी उनका बड़ा कद था. इस समय उनके निधन से राजनीति में भारी चर्चा है. ऐसे में 2022 का वह दिन याद करना बेहद जरूरी है जब अजित पवार ने राजनीति में एक बड़ा उलट-फेर कर सभी को हैरान कर दिया था.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक मोड़

2022 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. अधिकांश लोगों और मीडिया को यही लग रहा था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हें अविभाजित एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिलेगा जिससे बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी. लेकिन तब महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया.

अजित पवार की चुपके से पहल

चुनावों के तुरंत बाद मीडिया और जनता का ध्यान अविभाजित शिवसेना, अविभाजित एनसीपी और कांग्रेस की संभावित भागीदारी पर था. लेकिन एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया. उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उन्हें एनसीपी के 54 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सौंपा जिसमें यह दावा किया गया कि एनसीपी विधायकों का समर्थन बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को है. यह समर्थन पत्र लगभग 20 घंटे तक गुप्त रखा गया.

राज्यपाल को सौंपा दावा और राष्ट्रपति शासन खत्म

उस रात देर से देवेंद्र फडणवीस ने गुपचुप तरीके से राज्यपाल से दूसरी मुलाकात की और एनसीपी के 54 विधायकों, 15 दूसरे विधायकों और बीजेपी के समर्थन के आधार पर सरकार बनाने का दावा पेश किया. राज्यपाल ने इस सूचना को केंद्र सरकार और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया और केंद्र ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया.

अगली सुबह लगभग 7:30 बजे अचानक यह खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. इतना ही नहीं अजित पवार को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते देखा गया. इस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने से सत्ता की थाली खिसका दी और खुद राजनीति का नया केंद्र बन गए. यह पल महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था. लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे राजनीतिक चाल और अचानक सत्ता परिवर्तन के रूप में देखा.

उद्धव ठाकरे और उनके प्रमुख सहयोगियों को लगता था कि सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन इसी बीच यह अचानक फैसला कांग्रेस और एनसीपी-शिवसेना के बीच समझौते को प्रभावित कर गया. इसके बाद राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव आए. साल 2023 में एनसीपी में विभाजन हुआ और अजित पवार अलग समूह के नेता बन गए. उस समूह को बाद में इलेक्शन कमीशन ने असली एनसीपी का दर्जा दिया. जो शख्स अपने चाचा शरद पवार की छाया में अपनी राजनीतिक करियर बना रहा था, वही शख्स धीरे-धीरे महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र बन गया.

अविभाजित शिवसेना

जून 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ जब शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 से अधिक विधायकों के साथ बगावत कर दी. वे बीजेपी के समर्थन में चले गए, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार संकट में आ गई. बहुमत साबित न कर पाने की स्थिति में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने. मामला दलबदल कानून, असली शिवसेना और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और पार्टी दो गुटों में बंट गई. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अब बालासाहेबांची शिवसेना कहलाती है जबकि दूसरी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) है.

