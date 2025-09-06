महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 लोग नदी में डूबे, 1 की मौत, 2 अभी भी लापत

पुलिस ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान कुछ लोग नदी के गहरे पानी में चले गए. जिसकी वजह से वो डूब गए. 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, बाकि की तलाश जारी है.

महाराष्ट्र के ठाणे में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. शहापुर में पांच लोग नदी में डूब गए. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोगों को बचा लिया गया. दो लोग अभी भी लापता हैं. उनकी तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है. पुलिस और जीवन रक्षक टीम घटनास्थल पर मौजूद है.

जानकारी के मुताबिक, घटना आसनगांव मुंडेवाड़ी में स्थित भारंगी नदी की बताई जा रही है. जहां कुछ लोग गणपति विसर्जन के दौरान नदी के गहरे पानी में चले गए. देखते ही देखते वो डूब गए. लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. जीवन रक्षक टीम ने बचाने की कोशिश की, लेकिन एक जबतक एक व्यक्ति की मौत हो गई.

2 लोग अस्पताल में भर्ती

वहीं, रामनाथ घारे (24) और भगवान वाघ (36) सुरक्षित बचा लिया गया. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य दो लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- गुजरात के पंचमहल में बड़ा हादसा, पावागढ़ शक्तिपीठ में रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू टीम को थोड़ी दिक्कत आ रही है. शहापुर पुलिस और जीवन रक्षक टीम मौके पर मौजूद हैं. राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.