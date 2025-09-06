इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल
महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 लोग नदी में डूबे, 1 की मौत, 2 अभी भी लापत
Asia Cup 2025: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, चीन को दी करारी शिकस्त; ऐसा करने वाली बनी पहली टीम
Ayodhya: चंद्र ग्रहण के कारण रामलला मंदिर रहेगा बंद, भक्तों को 9 घंटे तक दर्शन की नहीं होगी अनुमति
Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कब होगा सस्पेंस खत्म, VIP चीफ मुकेश सहनी ने किया तारीख का ऐलान
नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख
दामाद के बाद अब ससुर की BSP में वापसी, अशोक सिद्धार्थ ने मायावती से मांगी माफी, सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
Indian Railway: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स
आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth
भारत
पुलिस ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान कुछ लोग नदी के गहरे पानी में चले गए. जिसकी वजह से वो डूब गए. 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, बाकि की तलाश जारी है.
महाराष्ट्र के ठाणे में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. शहापुर में पांच लोग नदी में डूब गए. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोगों को बचा लिया गया. दो लोग अभी भी लापता हैं. उनकी तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है. पुलिस और जीवन रक्षक टीम घटनास्थल पर मौजूद है.
जानकारी के मुताबिक, घटना आसनगांव मुंडेवाड़ी में स्थित भारंगी नदी की बताई जा रही है. जहां कुछ लोग गणपति विसर्जन के दौरान नदी के गहरे पानी में चले गए. देखते ही देखते वो डूब गए. लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. जीवन रक्षक टीम ने बचाने की कोशिश की, लेकिन एक जबतक एक व्यक्ति की मौत हो गई.
वहीं, रामनाथ घारे (24) और भगवान वाघ (36) सुरक्षित बचा लिया गया. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य दो लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
यह भी पढ़ें- गुजरात के पंचमहल में बड़ा हादसा, पावागढ़ शक्तिपीठ में रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत
अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू टीम को थोड़ी दिक्कत आ रही है. शहापुर पुलिस और जीवन रक्षक टीम मौके पर मौजूद हैं. राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.