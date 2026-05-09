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भारत

तमिलनाडु में विजय की TVK को मिला एक और दल का समर्थन, VCK के बाद अब ये पार्टी आई साथ

तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग का उदय हो गया है. सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) अब राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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Gaurav Barar

Updated : May 09, 2026, 06:15 PM IST

तमिलनाडु में विजय की TVK को मिला एक और दल का समर्थन, VCK के बाद अब ये पार्टी आई साथ

Image Source- PTI

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तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है. अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के सत्ता संभालने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है. शनिवार (9 मई 2026) को आए दो बड़े घटनाक्रमों ने विजय को मुख्यमंत्री की कुर्सी के और करीब पहुंचा दिया है. विदुथलाई चिरुथिगल कात्ची (VCK) और इंडियन मुस्लिम लीग (IUML) के समर्थन के बाद अब टीवीके के पास बहुमत का पुख्ता आंकड़ा मौजूद है.

समर्थन का गणित 

शनिवार की शाम तमिलनाडु की सियासत के लिए बेहद अहम रही. वीसीके की एक उच्चस्तरीय बैठक में टीवीके को समर्थन देने का बड़ा फैसला लिया गया. पार्टी ने विजय के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए बिना किसी शर्त के समर्थन देने का ऐलान किया है.

इसके साथ ही इंडियन मुस्लिम लीग ने भी टीवीके के साथ खड़े होने का फैसला किया. इससे पहले विजय के पास 116 विधायकों का समर्थन था, जो अब इन दो नई पार्टियों के आने से बढ़कर 120 हो गया है. 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, जिसे टीवीके ने अब पार कर लिया है.

चौंकाने वाले चुनावी नतीजे 

4 मई को घोषित हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया था. सालों से चली आ रही डीएमके और एआईडीएमके की राजनीति को ध्वस्त करते हुए टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. हालांकि, विजय की पार्टी 108 सीटों पर ही सिमट गई थी, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 10 सीट कम थी.

विपक्ष में बैठने के बजाय टीवीके ने गठबंधन की राजनीति पर जोर दिया. सबसे पहले कांग्रेस के पांच विधायकों ने टीवीके को समर्थन दिया, जिसके बाद सीपीआई और सीपीआईएम के दो-दो विधायकों ने भी विजय के पक्ष में अपना समर्थन पत्र सौंपा. इससे आंकड़ा 116 तक पहुंच गया था, जिसे अब वीसीके के समर्थन ने निर्णायक मजबूती दे दी है.

विपक्ष का रुख और पलानीस्वामी की बधाई

इस बीच एआईडीएमके के प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी. उन्होंने सरकार बनाने वाली पार्टी को बधाई देते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया. पलानीस्वामी ने अपने पोस्ट में लिखा, "17वें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. मैं तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही पार्टी को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं." उनके इस बयान को राजनीतिक शिष्टाचार के साथ-साथ टीवीके के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करने के तौर पर भी देखा जा रहा है.

सरकार बनाने की तैयारी तेज 

टीवीके ने समर्थन देने वाली सभी पार्टियों का आभार व्यक्त किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि अब उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मिलकर जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा.

 

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