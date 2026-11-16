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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सुबह 3:20 पर लगी आग, 2 घंटे में 11 की मौत, जिंदगी के लिए जूझ रहे 36 लोग | थाईलैंड अग्निकांड के बड़े अपडेट

थाईलैंड की एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने के कारण बड़ा हादसा हो गया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

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Manoj Mishra

Updated : Nov 16, 2026, 12:11 PM IST

सुबह 3:20 पर लगी आग, 2 घंटे में 11 की मौत, जिंदगी के लिए जूझ रहे 36 लोग | थाईलैंड अग्निकांड के बड़े अपडेट

बिल्डिंग में लगी आग (फोटो - X/ @ThaiEnquirer)

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  • घायलों में एक म्यांमार का निवासी भी शामिल है 
  • आग ने कई बिल्डिंगों को भी चपेट में ले लिया 

 
थाईलैंड के मशहूर पर्यटन द्वीप फुकेट में 16 नवंबर (सोमवार) को तड़के सुबह भीषण आग लगने की घटना हुई, जिसमें करीब 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए. आग एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी, जहां वाहन किराये पर देने का कारोबार होता था. देखते ही देखते लपटों ने आसपास की कई बिल्डिंगों को भी अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए करीब दो घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी.

कैसे लगी इतनी भीषण आग?

थाईलैंड मीडिया के मुताबिक, आग सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 20 मिनट पर लगी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग उस बिल्डिंग से शुरू हुई जहां गाड़ियों को किराये पर देने का कारोबार होता था. इसके बाद आग तेजी से फैलती हुई आसपास की कई बिल्डिंगों तक पहुंच गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड सहित पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची. करीब दो घंटे की कड़ी मश्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

घायलों में म्यांमार का नागरिक भी 

थाईलैंड की न्यूज वेबसाइट Thai Enquirer के अनुसार हादसे में 36 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक म्यांमार का नागरिक शामिल है. वहीं आदसे में 11 लोगों की मौत हो गई. घटना फुकेट के पश्चिमी तट पर स्थित पटोंग इलाके के एक शहरी हिस्से में हुई. यह इलाका अपने लोकप्रिय समुद्र तट और पर्यटन के लिए जाना जाता है. थाईलैंड में यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब करीब चार महीने पहले बैंकॉक के एक बार में भीषण आग लगने के कारण करीब 27 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. 

कैसे तेजी से फैली आग?

न्यूज वेबसाइट 'द नेशन थाईलैंड' के अनुसार पातोंग नगर पालिका के उप-मेयर सनाकोर्न कीसिन ने बताया कि इमारत की निचली मंजिल पर कम से कम 100 बाइकें खड़ी थीं. इन बाइकों में मौजूद ईंधन, रबर के टायर और प्लास्टिक के पुर्जों की वजह से आग तेजी से फैल गई.

शुरुआती आकलन के अनुसार, आग की चपेट में आने से पांच कमर्शियल यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है. साथ ही पास खड़ी कई बाइक भी जल गईं. माना जा रहा है कि ज्यादातर मौतें धुएं के कारण दम घुटने से हुई हैं.

पहले भी हुई हैं ऐसी घटनाएं

साल 2022 में थाईलैंड के पूर्वी हिस्से में एक म्यूजिक पब में लगी आग से 14 लोगों की जान चली गई थी. इससे एक दशक से पहले 1 जनवरी 2009 को थाईलैंड की राजधानी के सांतिका नाइटक्लब में नए साल के जश्न के दौरान लगी आग में 67 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

ये भी पढ़ें - 'भारत में 97 करोड़ वोटर, डेमोक्रेसी पर लेक्चर गलत', हैदराबाद में 'वोट चोर-गद्दी छोड़' बोलने वाले यूरोपियन नेता को इटली की MP ने दिखाया आईना

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