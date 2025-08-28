Terrorist Alert In Bihar: नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट
भारत
बिहार पुलिस के साथ ही कई एजेंसी आतंकियों का पता लगाने में जुटी है. पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और पहचान के साथ ही उनकी तस्वीर भी जारी कर दी हैं.
बिहार में चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही है. इसबीच चुनावी चर्चा और रैलियों के बीच पाकिस्तानी आतंकी बिहार में घुस गये हैं. तीनों आतंकवादी जैश ए मौहम्मद के बताये जा रहे हैं. इसको लेकर गुरुवार को बिहार पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. आतंकियों की भनक लगते ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए हैं.
जानकारी के अनुसार, बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार तक पहुंचे हैं. इनमें एक आरोपी की पहयान हसनैन अली के रूप में हुई है, जो रावलपिंडी का रहने वाला है. वहीं दूसरा आदिल हुसैन उमरकोट का रहने वाला है. तीसरा आतंकी मो. उस्मान है, जो बहावलपुर का निवासी है. तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं.
बिहार पुलिस के साथ ही कई एजेंसी आतंकियों का पता लगाने में जुटी है. पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और पहचान के साथ ही उनकी तस्वीर भी जारी कर दी है. इनके पासपोर्ट से संबंधित जानकारी से लेकर तस्वीरें जगह जगह पर चस्पा करने के साथ सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को साझा कर दी है. बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है.
पाकिस्तानी आतंकी नेपाल से अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंच गये. वहां से पिछले सप्ताह ही तीन आतंकी बिहार में घुस गये. इसकी जानकारी एजेंसी और बिहार पुलिस को लगते ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. साथ ही पुलिस आतंकवादियों की तलाश में जुट गई है. आशंका जताई जा रही है कि बिहार चुनाव के बीच आतंकवादी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं. ऐसे स्थिति को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है. साथ ही संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के आदेश दिये हैं.
