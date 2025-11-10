फरीदाबाद में आतंक की लैब, डॉक्टर के ठिकाने से 300 किलो RDX और AK-47 जब्त

फरीदाबाद से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 300 किलोग्राम शक्तिशाली विस्फोटक आरडीएक्स, एक एके-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है. जानें क्या है पूरा मामला...

जम्मू-कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के फरीदाबाद से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 300 किलोग्राम शक्तिशाली विस्फोटक आरडीएक्स, एक एके-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है. एक गिरफ्तार कश्मीरी डॉक्टर के किए गए खुलासे के बाद हथियारों की यह खेप बरामद हुई.

अधिकारियों के अनुसार यह बरामदगी डॉ. आदिल अहमद राठेर से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर की गई. इससे पहले पुलिस ने कश्मीर घाटी में डॉक्टर के एक लॉकर से एक एके-47 राइफल और अन्य गोला-बारूद भी बरामद किया था. डॉ. आदिल अहमद राठेर फिलहाल जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में है. उससे हथियारों और विस्फोटकों को इकट्ठा करने और उसे दूसरे जगहों पर पहुंचाने में उसकी कथित संलिप्तता के लिए पूछताछ की जा रही है.

एक और डॉक्टर पर भी संदेह

जांच में एक और डॉक्टर मुज़म्मिल शकील की संलिप्तता का भी पता चला है जो पुलवामा जिले के कोइल का निवासी है. शकील पर फरीदाबाद में ज़ब्त किए गए विस्फोटकों और हथियारों को इकट्ठा करने में मदद करने का संदेह है.

दोनों डॉक्टर अब जम्मू-कश्मीर वापस आ गए हैं और पुलिस हिरासत में हैं. मामले की जांच जारी है और पुलिस अधिकारी इसे हाल के वर्षों में घाटी से जुड़े विस्फोटकों की सबसे बड़ी जब्ती में से एक बता रहे हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनसीआर के बाहर हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी और भंडारण के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का पता लगाने के लिए टीमों की अधिक बरामदगी और गिरफ्तारियां करने की संभावना है.

