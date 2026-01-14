'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

Iran Tension: भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाजरी में कहा कि अगली सूचना तक मिडिल ईस्ट की यात्रा करने से बचें. हो सकते तो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें.

ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. जिसमें जल्द से जल्द ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है. मंत्रालय ने कहा कि अगली सूचना तक तेहरान की यात्रा करने से बचें. MEA साथ ही कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. जिन पर मदद ली जा सकती है.

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, 'ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक सावधानी बरतें. विरोध प्रदर्शन और रैली वाले क्षेत्रों से दूर रहें. भारतीय दूतावास से संपर्क बना रखें. किसी भी घटनाक्रम के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें.

एडवाइजरी में इंडियंस को ईरान छोड़ने के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स या ट्रांसपोर्ट की मदद लेने की सलाह दी है. MEA ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से कहा कि वह अपने यात्रा इमिग्रेशन दस्तावेज जिसमें पासपोर्ट, आईडी को अपने पास तैयार रखें.

ईरान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

तेहरान में भारतीय दूतावास ने आपातकालीन संपर्क के लिए हेल्पाइन नंबर +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359 और ईमेल cons.tehrana mea.gov.in जारी किए हैं.

